Пара під час ремонту розкопала підлогу на кухні і знайшла суму грошей, що змінила їхнє життя

Пара була приголомшена, коли під час ремонту будинку розкопала бетонну підлогу на кухні і знайшла захований скарб вартістю 60 000 фунтів стерлінгів (майже три млн гривень).

Про це пише Mirror.

Роберт та Беккі Фукси розкопували бетон, щоб збільшити висоту кухні свого котеджного будинку 17-го століття недалеко від Брідпорта, Велика Британія, коли натрапили на величезний скарб монет.

Роберт копав киркою бетон на глибину 60 см і в процесі розкопав розбиту керамічну чашу, до країв наповнену 400-річними золотими та срібними монетами. Загалом агроінженер нарахував 1029 монет, зокрема рідкісні екземпляри короля Якова I та короля Карла I.

Вважається, що скарб монет було закопано між 1642 і 1644 роками під час громадянської війни в Англії на зберігання тодішньому власнику будинку, який так і не повернувся, щоб забрати їх.

Роберт і Беккі повідомили про своє відкриття місцевому офіцеру зі зв'язків із знахідками, після чого колекція була відправлена до Британського музею для ідентифікації. Після цього монети були продані аукціоністами Duke's Auctione of Dorchester, Дорсет, за загальною ціною 60 000 фунтів стерлінгів.

З урахуванням зборів загальна сума, сплачена за скарб, склала 78 000 фунтів стерлінгів, що більш ніж удвічі перевищує передпродажну оцінку 35 000 фунтів стерлінгів. Найціннішим лотом була золота корона короля Карла I 1635 за 5000 фунтів стерлінгів, срібний шилінг Карла I був проданий за 3200 фунтів стерлінгів, а золота лаврова монета Джеймса I - за 2700 фунтів стерлінгів.

Беккі, 43-річна медсестра Національної служби охорони здоров'я, сказала: "Аукціон був блискучим, дуже захопливим та трохи вихровим. Ми дуже задоволені результатом. Будівельні роботи в будинку все ще продовжуються, тому ми витратимо частину грошей на погашення деяких боргів, а також у нас буде декілька частувань".

Пара купила котедж 2019 року, але спочатку не заїжджала, доки проводились ремонтні роботи. У жовтні того ж року вони знайшли монети під кухнею, але процес ідентифікації зайняв декілька років.

Подружжя під час ремонту знайшло гроші / Фото: Duke'sAuctions/BNPS

Беккі пояснила: "Цьому будинку 400 років, тому роботи було багато. Ми знесли всі підлоги та стелі. Ми вирішили опустити перший поверх, щоб дати нам можливість більше висоти стелі. Одного вечора я була з дітьми, і мій чоловік копав киркою, коли він зателефонував і сказав, що вони щось знайшли. Він склав усе у відро і відніс мені додому. Якби ми не опустили підлогу, вони все одно були б там заховані. Це дивно і захопливо. Я припускаю, що монети були поховані під час громадянської війни в Англії, і людина мала намір їх знайти, але так і не отримала шансу".

Джуліан Сміт, фахівець Duke's Auctioneers, назвав аукціон "фантастичним" і сказав, що пара спостерігала за продажем з усмішками на обличчях, заявивши, що вони "на сьомому небі від щастя" від результату. Він додав: "Я знав, що золоті монети продаватимуться за високою ціною, але срібні монети Джеймса I продавалися дуже добре, і на них були дуже високі торги. Їхній стан був досить хорошим, і можна було розглянути деталі, і це мало велике значення для колекціонерів монет, які робили ставки".

Нагадаємо, чоловік виграв металошукач у лотерею, а потім знайшов рідкісний історичний скарб. Його продали на аукціоні за 23 000 фунтів стерлінгів.

Читайте також: