Пара під час ремонту виявила прихований скарб і отримала купу порад, що з ним зробити (відео)

Пара з Британії під час ремонту знайшла за стіною старовинну кухонну піч, яка одночасно є духовкою та плитою для готування — легендарну плиту AGA.

Про це стало відомо з відео TikTok подружжя, яке набрало понад 1,6 млн переглядів користувачів.

Пара з Лідса придбала будинок, який стояв занедбаним п’ять років. Під час ремонту вони натрапили на несподівану знахідку в будинку — за стіною ховалася стара плита AGA, яку вони спершу прийняли за закритий камін.

Свою «приховану деталь» пара показала у TikTok, де відео швидко набрало понад 1,6 млн переглядів. У коментарях користувачі радили відновити раритет і зробити його частиною інтер’єру.

Стара модель, яку знайшли в будинку пара з Лідса, цілком може мати колекційну цінність Скрин TikTok

Експерти зауважили, що подібні знахідки під час ремонту квартири чи будинку трапляються досить часто, й інколи такі речі мають значну цінність як антикваріат.

Легендарна плита AGA

У коментарях під відео користувачі радили зробити плиту центральною «фішкою» інтер’єру:

«Спробуйте відновити її, це було б неймовірно», — написав один із глядачів.

«Вам дуже пощастило, збережіть її», — додав інший.

«Це справжня антикварна кухонна піч», — зазначили ще одні користувачі.

Дехто застеріг власників: перед тим як експлуатувати плиту, потрібно перевірити її на наявність азбесту.

Схожі історії також ділилися в коментарях. Наприклад, один чоловік розповів, що, купивши будинок 1881 року, під килимом знайшов автентичну паркетну підлогу з восковим покриттям.

Саме подружжя зізналося, що досі «приголомшене» своєю знахідкою та ще не вирішило, як із нею вчинити.

