Пара подала до суду на авіакомпанію через собаку, який багато пукав у салоні

Пара подала до суду на авіакомпанію через "собаку, який пукав" та зіпсував їм політ.

Про це пише dailystar.co.uk.

Гілл і Воррен Прес вимагають відшкодування після того, як їхній 13-годинний рейс був зіпсований через собаку під час подорожі з Парижа до Сінгапуру.

Журналісти стверджують, що собака "фиркав" і "пукав" упродовж усієї поїздки поряд із їхніми місцями преміум-економ-класу.

Гілл пригадала: "Я почула цей шум – важке пирхання. Думала, що це телефон мого чоловіка, але ми подивилися донизу і зрозуміли, що це дихання собаки. Я сказала: "Я не дозволю цьому сидіти поруч із нами усю поїздку".

Незабаром було розглянуто питання зміни сидінь. Втім, пара зіткнулася з необхідністю знизити клас своїх сидінь, чого вони не хотіли робити. Натомість вони пережили це і тепер заявляють, що сморід від собаки був нестерпним, а Воррен боровся за місце для ніг. Вона сказала, що власник "не міг вивести собаку в прохід, тому що вони не могли пропустити візки, тому йому довелося пройти далі, а це означало, що його голова була під ногами мого чоловіка".

Друга скарга бортпровідникам призвела до того, що пара пересіла до передньої частини економ-класу, яку звільнили члени екіпажу.

Після декількох тижнів скарг Гілл стверджує, що єдиним відшкодуванням, яке вони отримали, був туристичний ваучер на суму 95 фунтів стерлінгів, якого, за їхніми словами, недостатньо.

Представник Singapore Airlines заявив: "Компанія намагається повідомити клієнтів, які можуть сидіти поряд із собакою-поводирем, до посадки на рейс. Ми щиро перепрошуємо за те, що в цьому випадку цього не сталося, і працюватимемо з командою нашого аеропорту, щоб гарантувати, що подібна помилка не повториться в майбутньому. У випадках, коли клієнти, які сидять поруч із собакою-поводирем, просять про зміну сидінь, Singapore Airlines допоможе пересадити клієнтів у той самий салон, якщо дозволяє місце".

Нагадаємо, жінка зробила своєму собаці підтяжку морди. Вона показала фото до і після пластики, а також назвала причину.

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