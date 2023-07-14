Пара помилково купила 120-річний занедбаний дім замість квартири: як так сталося (фото)

Вони показали, що зробили з маєтком.

Молоде подружжя помилково придбало покинутий будинок замість квартири.

Про це пише Daily Record.

Кел Гантер і Клер Сегерен думали, що купують квартиру в Глазго чотири роки тому, але через плутанину в цифрах вони фактично отримали 120-річний занедбаний маєток.

За непридатну для життя власність, віллу Джеймсвуд, вони віддали 10 000 фунтів стерлінгів (13 тис доларів).

Кел Гантер і Клер Сегерен віддали за дім 10 тисяч фунтів стерлінгів / Фото: dailyrecord.co.uk

Пара вирішила зберегти власність та відремонтувати її самостійно, і навіть з'явилася на шоу BBC One Scotland під назвою Accidental Renovators.

Вілла була порожня понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, потрібно було встановити новий дах, кладка над еркером обрушилася, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі 19 століття прогнили.

У будинку ніхто не жив 30 років / Фото: dailyrecord.co.uk

Пара проігнорувала пораду експертів знести будинок і натомість вирішила повернути його до життя, попри те, що ніколи раніше не робила ремонт і мала лише 10 000 фунтів стерлінгів у банку.

Пара випадково купила 120-річний занедбаний дім / Фото: dailyrecord.co.uk

Вони вирішили жити у фургоні на території, поки виконували перші завдання. І тепер, після чотирирічного ремонту, вони підтвердили, що їхній будинок нарешті було підписано інспекторами.

Пара закінчила ремонт / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

"Під час цього проєкту ми мали багато моментів радості і, ймовірно, стільки ж сліз — але це були мої перші сльози радості. Це був такий приголомшливий момент для нас", - поділилася Клер.

Подружжя планує здавати житло в оренду влітку / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

Кел Гантер і Клер Сегерен / Фото: dailyrecord.co.uk

Подружжя планує здати нерухомість в оренду на час відпустки.

Кел і Клер робили ремонт 4 роки / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

Нагадаємо, чоловік шокував, зробивши 3249 відтискань за годину. Він встановив новий світовий рекорд.

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