Пара помилково купила 120-річний занедбаний дім замість квартири: як так сталося (фото)

Вони показали, що зробили з маєтком.
Молоде подружжя помилково придбало покинутий будинок замість квартири.
Про це пише Daily Record.
Кел Гантер і Клер Сегерен думали, що купують квартиру в Глазго чотири роки тому, але через плутанину в цифрах вони фактично отримали 120-річний занедбаний маєток.
За непридатну для життя власність, віллу Джеймсвуд, вони віддали 10 000 фунтів стерлінгів (13 тис доларів).
Пара вирішила зберегти власність та відремонтувати її самостійно, і навіть з'явилася на шоу BBC One Scotland під назвою Accidental Renovators.
Вілла була порожня понад 30 років. Фундамент потребував ремонту, потрібно було встановити новий дах, кладка над еркером обрушилася, а всі дерев'яні конструкції всередині будівлі 19 століття прогнили.
Пара проігнорувала пораду експертів знести будинок і натомість вирішила повернути його до життя, попри те, що ніколи раніше не робила ремонт і мала лише 10 000 фунтів стерлінгів у банку.
Вони вирішили жити у фургоні на території, поки виконували перші завдання. І тепер, після чотирирічного ремонту, вони підтвердили, що їхній будинок нарешті було підписано інспекторами.
"Під час цього проєкту ми мали багато моментів радості і, ймовірно, стільки ж сліз — але це були мої перші сльози радості. Це був такий приголомшливий момент для нас", - поділилася Клер.
Подружжя планує здати нерухомість в оренду на час відпустки.
Нагадаємо, чоловік шокував, зробивши 3249 відтискань за годину. Він встановив новий світовий рекорд.
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