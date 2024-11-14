Пара повернулася додому опівночі та виявила у спальні дикого звіра – відео

Жінка пожартувала, що тварина тепер член їхньої сім'ї.

Подружжя приїхало до свого будинку в Австралії після опівночі і виявило, що їхня спальня зайнята несподіваним непроханим гостем – коалою.

Про це пише Australian Broadcasting Corp.

Фран Діас Руфіно опублікувала на Facebook відео, на якому показано сцену, яку побачила зі своїм чоловіком Брунно у будинку в Росслін-Парку.

"Лише в Австралії", - написала вона в підписі до відео, на якому коала досліджує спальню, поки Руфіно кричить іспанською.

Руфіно, яка родом з Бразилії, розповіла, що "забула, як розмовляти англійською", коли побачила дикого звіра в своєму будинку.

"Я подумала: "Боже мій, у моїй спальні коала", а Бруно такий: "Пані, що ви робите? Чому ви кричите?" - пригадала вона.

Руфіно покликала на допомогу експертів, поки її чоловік намагався втримати коалу.

"Бруно намагався втримати її одягом, а вона схопила одяг і я забула, як говорити англійською, і почала говорити іспанською – а я не говорю іспанською", - розповіла Руфіно.

Врешті-решт коалу вдалося виманити з будинку, і тварина залізла на дерево на подвір'ї подружжя. "Я думаю, що тепер вона член нашої сім'ї", - додала жінка.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині чоловік врятував "кошеня", яке виявилося диким лісовим звіром. Невдовзі його повернуть у дику природу.

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