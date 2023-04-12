Пара приготувала смертоносний делікатес та померла: що вони з'їли

Жінка померла того ж дня, а її коханий - через вісім днів.

Пенсіонери з Малайзії придбали рибу фугу — делікатес, який містить сильні отрути — і протягом двох тижнів обидва померли.

Про це пише dailystar.co.uk.

83-річна жінка та її 84-річний чоловік пішли з життя після того, як з'їли на обід рибу, токсини якої "отруйніші ніж ціанід". Від неї не існує протиотрути.

Їхня донька сказала, що Нг Чуан Сінг та Лім Сью Гуан купили рибу у продавця, до якого вони ходили протягом багатьох років.

Повідомляється, що подружжя почистило, посмажило та з'їло рибу на обід, після чого незабаром жінка відчула перші симптоми отруєння. Вона почала тремтіти, а дихання стало ускладненим. Протягом години кепсько стало і Сінгу.

Їхній син терміново доставив пару до лікарні, але, на жаль, Гуан померла пізно ввечері того ж дня.

Чуан помер після того, як провів вісім днів у комі.

Донька пари вимагає покарання для відповідальних за смерть своїх батьків.

"Мої батьки багато років купують рибу в одного і того ж торговця, тому мій батько не думав про це. Він не став би свідомо купувати щось настільки смертоносне, щоб їсти і наражати життя на небезпеку", - сказала вона.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, риба фугу може містити сильнодіючі та смертельні токсини тетродотоксин та сакситоксин, які не можна знищити під час приготування чи заморожування. Якщо риба не буде очищена від органів, що містять токсини, її м'ясо буде заражено.

Нагадаємо, в Україні жінка труїла людей талієм. Рідкісну отруту вона додавала у пляшки з алкоголем, які випивали її жертви.

Читайте також: