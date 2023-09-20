Пара продала будинок, забрала дітей зі школи та вирушила у подорож світом – фото

Пара продала свій будинок, забрала дітей зі школи та вирушила в омріяну подорож.

Про це пише Mirror.

Карл і Рут Джексони заприсяглися максимально використати свою свободу після того, як пережили карантин через Covid-19. Батьки, яким обом по 43 роки, дотримали свого слова, забравши трьох дітей із класу та виставивши на продаж свій будинок вартістю 535 тисяч фунтів стерлінгів у Суїндоні, Вілтшир, Англія.

Він був швидко проданий, і на отримані гроші вони купили кемпер за 60 тисяч фунтів, а потім сіли до нього і вирушили через континент у пошуках пригод. Карл і Рут, які займаються бізнесом із виробництва вивісок, кажуть, що ні про що не шкодують, і вірять, що діти, 11-річна Мейсі, 10-річна Піппа і 5-річний Марлі дізналися більше в дорозі, ніж у школі.

Карл і Рут Джексони з дітьми / Фото: SWNS

Від листопада 2022 року до серпня цього року сім'я відвідала 28 різних країн.

Карл сказав: "Ми говорили про подорож відтоді, як були разом. Але це одна з тих речей, які ти думаєш, що це зробиш, але цього ніколи не відбувається. Я був каменем спотикання, але одного разу Рут просто сказала: "Поїхали". А потім я просто подумав: "Чому б і ні?". І ми поїхали".

Пара визначилася з цим планом у липні 2022 року і того ж місяця зуміла продати свій будинок. Потім вони купили шестимісний будинок на колесах з евакуатором.

Карл сказав: "Ми знали лише, що хочемо відвезти дітей до Лапландії".

Сім'я вирушила до Кале у листопаді 2022 року і проїхала через Францію, зупиняючись біля військових меморіалів у Дюнкерку та Іпрі. Потім вони поїхали до Скандинавії і дісталися Лапландії до Різдва, а потім провели Новий рік у Гельсінкі.

Карл і Рут Джексони з дітьми / Фото: SWNS

Вони також досліджували східну Європу, перш ніж пролетіти над Пертом до Австралії та Балі, а потім повернулися до Європи, щоб відвідати Грецію та Італію. Протягом усієї поїздки сім'я не мала конкретного плану, і вони майже нічого не бронювали. Натомість вони кажуть, що просто "прокинуться і поїдуть".

Карл сказав: "Ми йшли своїм чуттям. У нас була мрія показати нашим дітям більше світу та продемонструвати, що реальний світ існує після Covid. Ми хочемо, щоб вони були неупередженими. Іноді засоби масової інформації та новини можуть бути всім нудні та негативні, ми хотіли продемонструвати їм, що можна піти туди та отримати чудові враження. Вам також не потрібно втрачати купу грошей".

Карл і Рут Джексони з дітьми / Фото: SWNS

Під час поїздки пара навчала своїх дітей вдома, і їх підтримувала школа, де навчаються їхні діти, яка надала їм онлайн-ресурси.

Карл продовжив: "Ми домовилися про зустріч із директором школи наших дітей і чекали, поки він нас насварить. Він напрочуд абсолютно мене підтримав, навіть сказав, що робив щось подібне. У нас набагато розслабленіший режим, ніж у їхній школі. Це не з восьми до трьох, максимум три-чотири дні на тиждень. Ми щиро віримо, що вони мають більш цінну освіту з усього цього нового культурного досвіду".

Для Мейсі, Піппи та Марлі ця поїздка була мрією, що увінчалася тим, що Марлі отримав футболку Top Gun з підписом самого Тома Круза, доки родина перебувала у Римі.

Карл і Рут Джексони з дітьми / Фото: SWNS

Сім'я повернулася до Англії у серпні 2023 року, якраз на той час, коли Мейсі пішла до середньої школи.

У ході своєї мега-пригоди вони побували у Франції, Бельгії, Німеччині, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Чехії, Австрії, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північній Македонії, Болгарії, Туреччині, Індії, Австралії, Болгарії, Греції, Італії, Іспанії та Португалії.

Нагадаємо, названа найбільш переповнена туристами країна світу. Там їх утричі більше, ніж місцевих мешканців.

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