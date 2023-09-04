Пара продала дім, придбала човен та перетворила його на готель для нудистів - фото

Британське подружжя розповіло, як стало нудистами та перетворило човен на готель.

Про це пише nypost.com.

Минулого року 54-річна Фіона Діскомб та її 51-річний чоловік Майкл вирішили продати свій будинок, придбати фургон та подорожувати Європою, щоб відвідати якомога більше нудистських місць.

Вони мандрували Францією та Іспанією - "найкращими місцями для нудизму", поки вони не повернулися до Великої Британії цього року і продовжували жити у своєму фургоні.

"Ми все ще хотіли максимально спробувати жити поза мережею, працювати над собою та мати базу у Великій Британії, тому ми вирішили, що підемо і подивимось на деякі човни", - сказала Фіона.

Фіона та Майкл Діскомби / Фото: Caters

Обмінюючи фургон на вузький човен, вони вирішили перетворити частину свого будинку, перевезеного у воду на готель для інших нудистів. На ремонт парі знадобилося чотири місяці.

"Коли гості приходять залишитися в човні, ми робимо все для них", - сказала вона.

Фіона та Майкл у човні-готелі / Фото: Caters

Гостям вони пропонують круїзи до Бата та Бристоля, домашні страви, а також масаж та йогу, оскільки Фіона – масажистка, а Майкл – інструктор з йоги.

Майкл Діскомб / Фото: Caters

"Нам не складно ділитися човном з гостями, тому що всі ми зазвичай ділимося загальними інтересами натуризму, і ми також можемо відмовитися від будь -якого з кінців для конфіденційності", - додала вона.

Подружжя поділилося, що перед своїм медовим місяцем 1994 року в Греції вони були "невігласами" щодо нудизму. Намагаючись знайти усамітнене місце для відпочинку на пляжі уздовж узбережжя Балкан у той час, молодята наткнулися на оголену пару.

"Ми сиділи там деякий час, перш ніж вирішили, що ми долучимось. Ніхто не дивився, тож ми подумали, чому б і ні?" – пригадала Фіона. "Таким чином, ми зняли одяг і пішли у воду".

Човен-готель пари / Фото: Caters

Коли вони повернулися додому після медового місяця, то занурилися в натуристські дослідження та почали пошуки нудистських місць поблизу.

Фіона також розповіла, що в юнацтві ніколи не хотіла бути оголеною перед іншими людьми після того, як зіткнулася зі знущанням щодо її фігури.

"Від самого початку було важко, і іноді мені ще доводиться блокувати цей голос, але це можливо, і це змушує мене почуватися набагато краще", - сказала вона. "Якби я не потрапила в натуризм, я була б такою ж сором'язливою. Я хотіла би мати такий самий рівень впевненості багато років тому. Натуризм також допомагає вам зрозуміти, що тіла не є ідеальними. У всіх нас є шрами та сліди, які розповідають наші життєві історії, будь то від дітей, операцій чи нещасних випадків".

Фіона Діскомб / Фото: Caters

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