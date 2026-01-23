Пара придбала стару церкву і була шокована знахідкою під підлогою: що там було (фото)

Подружжя перебудувало церкву на будинок і знайшло 83 тіла, поховані під підлогою / © dailystar.co.uk

Подружня пара з Уельсу, яка придбала старовинну церкву для переобладнання на житловий будинок, зіткнулася з неочікуваною знахідкою. Під час ремонту під фундаментом будівлі виявили рештки 83 людей. Попри шокувальне відкриття, власники вирішили не перепоховувати померлих, а продовжити будівництво безпосередньо над ними.

Про це повідомляє Daily star.

У 2021 році 53-річна Люсі Томас та 45-річний Ріс придбали церкву Святого Петра (пам’ятку архітектури XII століття) у селищі Петерстоун-Вентлуг. В оголошенні об’єкт значився як готовий будинок із п’ятьма спальнями. Проте на місці з’ясувалося, що це занедбана релігійна споруда 1142 року побудови, яка потребує повної реконструкції.

Попри масштаб майбутніх робіт, пара придбала нерухомість на аукціоні за 405 000 фунтів стерлінгів (понад 21 млн грн). Археологи, які супроводжували розкопки, попереджали пару про можливість знайти під підлогою рештки кількох заможних парафіян або священників, оскільки це було поширеною практикою в минулому. Проте реальність виявилася масштабнішою: замість очікуваних 5–6 тіл будівельники натрапили на 83 поховання.

«Ми знаходили тіло за тілом. Там були чоловіки та дружини, батьки з дітьми. Спочатку це було ніяково, але з часом ми звикли до процесу», — поділилася Люсі Томас.

З поваги до померлих пара вирішила залишити їх у місцях останнього спочинку. Рештки накрили захисним шаром, над яким встановили сучасну систему підігріву та постелили нову підлогу. Реконструкція тривала чотири роки. Щоб зберегти автентичність пам’ятки, усередині звели спеціальний металевий мезонін — це дозволило не пошкодити оригінальні стіни XII століття.

Сьогодні колишня церква перетворилася на розкішний маєток із шістьма спальнями, шістьма ванними кімнатами, джакузі, баром та більярдною зоною. Окрім сучасних зручностей, власники зберегли та відремонтували дзвіницю з вісьмома дзвонами. Наразі об’єкт виставлено на платформі Airbnb для оренди.

