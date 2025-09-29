Кіт і собака зруйнували шлюб пари: як це сталося

Кіт і собака / © www.freepik.com/free-photo

У місті Бхопал (Індія) сімейний суд розглядає справу про розлучення, причиною якого стала ворожнеча домашніх улюбленців. Молоде подружжя, яке одружилося лише у грудні 2024 року, вирішило розірвати шлюб менш ніж через рік спільного життя, оскільки їхні собака та кішка не змогли вжитися.

Про це повідомляє The Independent.

Хоча пару об’єднувала любов до тварин, їхні вихованці виявилися непримиренними ворогами, що перетворило сімейне життя на «нестерпне».

Скарга дружини: вона стверджує, що пес чоловіка постійно гавкає і нападає на її кішку, через що тварина перебуває у стресі та навіть відмовляється від їжі.

Контраргумент чоловіка: він заперечує, наголошуючи, що дружина привезла свою кішку з батьківського дому всупереч їхній домовленості. За його словами, кішка теж провокує конфлікти та виявляла агресію щодо собаки.

Незважаючи на спроби примирення та консультації, жоден із подружжя не бажає розлучатися зі своїм улюбленцем.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти цей шлюб, але дружина не хоче розлучатися зі своєю кішкою», — прокоментував консультант Шаїл Авасті.

За словами фахівця, ця ситуація є відображенням зростання емоційної залежності людей від домашніх тварин на тлі соціальної ізоляції. Він зазначає, що іноді люди «ставлять вихованців вище за людські стосунки», і коли компроміс неможливий, шлюби розпадаються.

