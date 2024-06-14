Пара сіла не на той рейс і опинилася за 2500 км від місця відпустки: куди летіла та де приземлилася

Подружжя було "розгублене", коли виявилося, що воно сіло на неправильний рейс і опинилося за 2500 км від омріяного місця відпочинку.

Про це пише Daily Star.

Британці Ендрю Гор та його дружина Вікторія планували відсвяткувати 47-й день народження Ендрю на Коста-Браві, Іспанія. Однак, в той час як решта гостей приземлилася в Барселоні, вони опинилися в Каунасі, Литва.

Подружжя з Маунтін Еш було шоковане, коли дізналося, що сіло не на той літак Ryanair. Ендрю, який переніс ампутацію внаслідок нещасного випадку, разом із Вікторією, яка страждає на аутизм, покладаються на спеціальну допомогу в аеропортах під час своїх подорожей, що, як вважають, і стало першопричиною цієї помилки.

Аеропорт Брістоля розпочав розслідування інциденту, пообіцявши покращення в майбутньому. Ryanair уточнив, що перед зльотом було зроблено декілька оголошень.

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Ендрю розповів, як їх супроводжували до виходу на посадку і неодноразово запевняли, що їхня група вже на борту літака. Він пригадав: "Нам сказали, що вони точно летять, і сказали "просто розслабтеся", тож ми поспали, бо рано прокинулися. Коли я прокинувся, за вікном було зовсім не схоже на Іспанію, я увімкнув телефон, а там було написано: "Ласкаво просимо до Литви".

Вони зіскочили з літака і повідомили екіпажу Ryanair, що приземлилися не в тій країні. Їх перебронювали на наступний рейс до Барселони, але це сталося лише наступного ранку. До того ж, виліт був з Риги, Латвія, а не Литви, що за 240 км. Ryanair виклав чималу суму як за таксі, так і за ночівлю в готелі.

Після того, як вони нарешті приземлилися в Барселоні і дісталися до готелю на узбережжі Коста-Брава, їхній багаж наздоганяв їх ще два дні.

"Це був сюрреалістичний досвід, який я ніколи не хотів би повторити, наша сім'я дуже хвилювалася, і ми були виснажені, коли врешті-решт приїхали", - сказав Гор. «Попри те, що в результаті нас доставили до потрібного місця, досвід вже стався, шкоди було завдано, і ми не можемо забути ті тривожні моменти".

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Представник Ryanair повідомив, що спеціальна служба допомоги аеропорту Брістоля посадила пасажирів не на той рейс до Каунаса, попри те, що на виході з аеропорту було чітко вказано пункт призначення рейсу. "Перед вильотом екіпаж робить декілька оголошень, інформуючи пасажирів про пункт призначення рейсу. Після прибуття до аеропорту Каунаса ці пасажири повідомили екіпаж, що вони помилилися рейсом, і Ryanair негайно організував для обох пасажирів пересадку на найближчий доступний рейс до Барселони", - додали в компанії.

В аеропорту Брістоля заявили, що проводять розслідування.

Нагадаємо, пасажири почали масово роздягатися в літаку. Відомо, що саме сталося під час рейсу з Греції до Катару.

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