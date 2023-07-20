Пара спантеличила, облаштувавши собаці розкішну спальню, ванну кімнату та закусочну – фото, відео

Американська пара похизувалася, як облаштувала окремі кімнати для свого собаки.

Про це пише nypost.com.

30-річна Шеррі Тран та 31-річний Рей Круз нещодавно переїхали з тісної квартири до великого будинку з чотирма спальнями.

Закохані вирішили віддати додаткові кімнати псу за окликом Олівер. Вони зробили розкішний ремонт і тепер чотирилапий має власну спальню, ванну кімнату та закусочну.

Фото: Sherry Tran / SWNS

Аксесуари також підібрані зі смаком та стилем.

"Я знала, що хочу, щоб одна з кімнат була спальнею Олівера, тому що у нього є багато речей, які я використовую, щоб піклуватися про нього, будь то їжа чи іграшки. Реконструкція його ванної кімнати та спалень становила близько 400 доларів. Мій хлопець зробив багато ручної праці, коли справа стосувалася встановлення речей як у ванній, так і у спальні. Нам пощастило, що він готовий допомогти мені", - сказала Шеррі.

Шеррі з коханим та собакою / Фото: Sherry Tran / SWNS

Олівер також має гардероб, за який пара заплатила 1000 доларів. Серед його одягу халат, дощова куртка, а також снігові чоботи для захисту лап.

Жінка також витрачає 200 доларів на місяць на свою "дитину" за ліки, а також розкішні частування.

Після прогулянок власниця собаки купає його у ванночці, а потім сушить професійним феном та розчісує.

Ванна кімната собаки / Фото: Sherry Tran / SWNS

Ванна кімната собаки / Фото: Sherry Tran / SWNS

На додаток до підтримки його зовнішнього "презентабельного" вигляду, Тренс також витрачає тисячі доларів на рік, щоб Олівер залишався у формі та був здоровішій.

Фото: Sherry Tran / SWNS

"Щось дороге, що ми купуємо, напевно, весь його набір вітамінів та добавок", - сказала вона. "Контейнери коштують 100 доларів, а вітаміни та добавки - 500 доларів. Раз чи двічі на тиждень я готую його їжу. Він дотримується дієти з м'ясом. Я щодня змінюю білок і додаю різні начинки та добавки до його їжі. Я б сама не хотіла би їсти те саме щодня, тому я використовую для нього одну і ту ж концепцію".

Фото: Sherry Tran / SWNS

Нагадаємо, жінка протягом 20 років щодня з'їдає до чотирьох рулонів туалетного паперу. За цей час вона спожила близько 6350 кілограмів паперу.

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