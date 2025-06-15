Пара українців намагалася пронести до Румунії $1,4 мільйона: куди сховали гроші (відео)

Конфісковані в українців долари / © скриншот з відео

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Прикордонна поліція Румунії затримала подружжя українців, які намагалися пронести 1,4 млн доларів через піший перехід Сірет.

Про це повідомляє видання Digi24.

Прикордонники звернули увагу на 49-річного українця та його 39-річну дружину, яка має подвійне румунсько-українське громадянство, коли вони з’явилися на прикордонному контролі у вечері в суботу, 14 червня.

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«На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох осіб, на тілах було виявлено значні суми грошей», — повідомила в неділю прикордонна поліція у своїй заяві.

У чоловіка було знайдено 810 000 доларів, а у жінки — 590 000 доларів. Жодна із сум не була задекларована, як того вимагає чинний закон щодо ввезення іноземної валюти або готівкової національної валюти до країни.

Румунські прикордонники оприлюднили відео затриманих. Як видно на опублікованих кадрах, пачки банкнот українці сховали під верхнім одягом, прикріпивши їх клейкою стрічкою до тіла.

Дата публікації 16:24, 15.06.25 Кількість переглядів 30 Румунські прикордонники затримали пару українців, які несли на собі $1,4 млн

У прикордонній поліції Румунії нагадали, що ввезення в країну сум, що перевищують 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті), без декларування заборонено та тягне за собою санкції, включаючи конфіскацію незадекларованих сум.

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Незадекларовані кошти було конфісковано, а контрабандистів-невдах оштрафували на 15 тисяч леїв (приблизно 3 350 доларів) кожного.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили курйозну спробу незаконного перетину кордону: чоловік ховався в багажнику авто.