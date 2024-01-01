Пара вдруге одружилася через 10 років після розлучення: історія їхнього кохання (фото, відео)

Дві доньки відсвяткували повторний шлюб своїх батьків через десять років після різкого розриву, порівнюючи це романтичне возз'єднання з фільмом 1998 року "Пастка для батьків".

Про це пише Business Insider.

Рейчел Геде, яка має більш ніж 368 000 підписників у TikTok, вела онлайн-хроніку возз'єднання своїх мами та тата, кульмінацією якого стало весілля.

"Успішна "Пастка для батьків", - підписала 24-річна Рейчел вірусне відео, яке зібрало 6,2 мільйона переглядів, і в якому її батьки, Джулі Шор і Скотт Геде, обоє у віці 54 років, мило цілуються.

У кліпі також фігурує молодша сестра, 20-річна Керолайн.

Рейчел також опублікувала серію відеороликів із цього знаменного дня, описуючи, наскільки "сюрреалістично" було бути на весіллі своїх батьків через 10 років після того, як пара вперше розлучилася.

Хоча ситуація трохи відрізняється від "Пастки для батьків", яка оберталася навколо сестер-близнючок, які вигадували возз'єднання своїх розлучених батьків, багато глядачів TikTok провели паралелі.

Джулі, педагогиня, і Скотт, продавець, розлучилися 2014 року після "повільного погіршення" їхніх стосунків, завершивши розлучення 2018-го.

Пара, яка почала зустрічатися з іншими людьми, після розлучення не стала друзями, і Джулі описала їхні стосунки як "спірні".

Джулі Шор і Скотт Геде / Фото: скриншот з відео

Лише коли розпочалася пандемія, вони почали бути "дружніми" одне з одним, і коли в листопаді 2020 року померла мати Скотта, Джулі кинулася до лікарні, щоб бути поруч із ним. Потім, всього через шість місяців, батько Скотта і найкращий друг і діловий партнер його батька померли з різницею в декілька годин.

"Для мене це був момент", - сказала Джулі, згадуючи "дуже емоційний" період часу і думаючи: "Сім'я - це все, що має значення. Нічого більше."

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Низка подій дала Джулі новий погляд на життя: "Коли в тебе забрали все і ти отримуєш це назад — я щодня прокидаюся з вдячністю".

Неймовірні втрати стали каталізатором відродження Скотта і Джулі, і пара, яка вирішила знову зустрічатися, перевезла сім'ю під один дах. Скотт освідчився у грудні 2022 року.

"Вони стали друзями, якими ніколи не були", - сказала Керолайн. "Ми робили те, чого не робили 12 чи 13 років, і це було веселіше, ніж будь-коли".

Рейчел зізналася, що вона "ніколи б не повірила", що вони "знов житимуть разом і проведуть найвеселіший час у своєму житті".

Любов їхніх батьків одне до одного - і ентузіазм дочок - полонили сотні тисяч глядачів в Інтернеті, деякі з яких називають це "королівським весіллям".

Нагадаємо, близнюки, розлучені після народження, вели ідентичний спосіб життя. Їх всиновили різні сім'ї.

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