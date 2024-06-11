Пара відмовилася від цивілізації та 50 років живе у джунглях: "Немає ні телевізора, ні Google"

Подружжя не бачило телевізора від 1980-х років і "уникає Google, наскільки це можливо".

Пара, яка побудувала будинок у джунглях, розповіла, як живе поза Мережею останні 50 років.

Про це пише Daily Star.

Дано і Робін живуть разом у будинку, який вони побудували з дерев'яних дощок у долині Ваялуа, Молокаї, Гаваї, з кінця 1970-х років. За 30 км від найближчого міста, далеко від світлофорів і великих магазинів, вони вдосконалювали свій підхід до ведення домашнього господарства протягом десятиліть і не озираються назад.

Вони не бачили телевізора вже понад 30 років і кажуть, що "уникають Google настільки, наскільки це можливо".

Подружжя 50 років живе у джунглях / Фото: скриншот з відео

Подружжя, яке виростило чотирьох дітей у джунглях, харчується рослинами і тваринами, яких знаходить і везе до свого будинку на тачці. Від приготування власної кави з какао-бобів до полювання на оленів і лікування травами – все, що вони використовують або їдять, створено з використанням природних ресурсів, знайдених на двох акрах землі навколо їхнього будинку.

Подружжя 50 років живе у джунглях / Фото: скриншот з відео

Американський режисер Пітер Сантенелло, який може похвалитися 2,95 мільйонами підписників на своєму каналі YouTube, нещодавно провів час із парою і зняв типовий "день з життя", коли вони живуть без електрики. Дано розповів Пітеру: "Я не усвідомлював, наскільки це нестандартне існування, але бувають моменти, коли я дивлюся на Робін і думаю: “Я не бачив іншої людини вже два тижні”, і навіть не помічаю цього".

Дано родом із Сан-Дієго і познайомився з Робін, коли вирішив вирушити до гавайських джунглів. Робін вже жила далеко від цивілізації зі своєю дворічною донькою від попереднього шлюбу. Вона бачила, як Дано гуляв околицями, і він зацікавився її життям, коли почув, що вона тримає кіз.

"Я підійшов і сказав: “Робін, можна мені козячого молока до кави, будь ласка?”. Це було моїм запрошенням", - пояснив Дано. Відтоді пара живе разом і виховує чотирьох дітей. Вони пояснили, що їхні доньки були задоволені їхнім вихованням і змогли здобути багато життєвих навичок, але в школі з них знущалися через їхній спосіб життя. "Деяких з них дражнили, а іноді вони були єдиним зв'язком у класі", - додає Робін. Одна з їхніх дочок тепер має будинок у Новій Зеландії, а інша – міську квартиру в Портленді. Але діти самостійно виконують сантехнічні роботи і вирощують власні рослини завдяки тому, що навчилися у своїх батьків.

Подружжя 50 років живе у джунглях / Фото: скриншот з відео

Говорячи про те, коли він востаннє насолоджувався попкультурою, Дано пояснив: "Ми випадково поїхали на Мауї і почули щось про цього хлопця на ім'я Майкл Джексон. А потім ми дивилися телевізор в гостях у друга, і там показували комедійне шоу – це був маленький скетч".

Подружжя 50 років живе у джунглях / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, британський дослідник та ютубер Джей Свінглер наважився пройти найгіршими тропічними лісами Амазонки, щоб знайти єдину в світі річку, що кипить. Він зміг приготувати локшину в горщику, просто наливши річкову воду.

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