Пара вилила 120 тонн води в помсту господареві Airbnb: що їх розлютило

Мстива пара залишила відкритими крани в помешканні Airbnb і використала 120 тонн води.

Про це пише dailystar.co.uk.

Пара з Китаю забронювала нерухомість на 25 днів у Сеулі, Південна Корея. Коли закохані зрозуміли, що житло розташоване на околиці міста, а не в центрі, вирішили скасувати бронювання.

Втім, домовласник їм відмовив, оскільки оплату вже було здійснено, а бронювання було підтверджено. У відповідь, туристи помстилися йому, залишивши кран відкритим, а також не вимкнувши газ і світло.

Господар отримав рахунок майже на 750 доларів.

Протягом цих 25 днів китайці подорожували різними регіонами країни, повертаючись на віллу кожні три-чотири дні не більше ніж на п'ять хвилин.

Господар не знав про їхні дії, доки газова компанія не зателефонувала і не спитала про різке збільшення споживання газу.

"Вони використовували 120 тонн води за п'ять днів", - сказав приголомшений господар, посилаючись на їхніх п'ять коротких візитів до будинку.

Повідомляється, що AirBnB сказав господареві, що справа була між ним та парою, не запропонувавши жодної допомоги.

Однак, оскільки пара вже покинула Корею, домовласник не міг зв'язатися з ними, і йому довелося платити за рахунками.

Нагадаємо, у Канаді ведмідь заліз до машини жінки та випив 69 банок газованих напоїв. Тварина також пошкодила автомобіль.

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