Пара випадково прилетіла з Африки із плазуном у валізі: яка це була екзотична тварина (фото)

Британська пара розповіла, як нещодавно повернулася з відпочинку на Занзібарі і виявила у валізі екзотичну тварину.

Так, у багаж закоханих проліз гекон. Він заховався серед речей та пролетів 8 тисяч кілометрів до Вейкфілда. Про це пише upi.com.

Повідомляться, що мандрівники розпакували валізу приблизно через чотири дні після повернення з поїздки. Тоді вони помітили щось, що щось рухається у сумці.

Фото: upi.com

Пара помістила крихітного плазуна до пластикового контейнера та зв’язалася зі службою захисту тварин.

"Дивовижно, що гекон пережив такий довгий шлях у валізі, потім залишився там ще на чотири дні до того, як його помітили. До слова, таке відбувається не вперше. Наразі у нас є декілька геконів з різних континентів. Здається, вони дуже добре адаптуються до неволі ", - сказав працівник RSPCA Девід Голгейт.

Ящірку відвезли до центру порятунку екзотичних тварин Reptilia в Оссетті, Західний Йоркшир.

Нагадаємо, вчені зафіксували найглибшу рибу, яку коли-небудь бачили у світі. Вона плаває на глибині 8336 м.

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