Пара випадково відвезла сусідського кота у відпустку за 560 км – фото

У Великій Британії подружжя виявило, що сусідський кіт пробрався до їхнього фургону та поїхав з ними у відпустку за 560 км.

Про це пише Daily Star.

Джанет і Пол Аткінсон поїхали з Горнкасла в Лінкольнширі на південь Девона, щоб насолодитися сонцем, піском і морем. Однак за всю дорогу вони не помітили пухнастого друга, що пробрався до трейлера.

Кіт за окликом Бонні в якийсь момент проник до машини. Він дав про себе знати лише після того, як пара повернулася з вечері в місцевому ресторані.

Джанет і Пол з Бонні / Фото: Animals in Distress / SWNS

Впізнавши Бонні, пара зрозуміла, що сталося. Стурбовані тим, що кіт втече з їхнього фургона до того, як вони повернуться додому, вони вирішили влаштувати йому власну невелику відпустку. Відтоді Бонні проживав в закладі місцевої благодійної організації "Тварини у біді". Повідомляється, що чотирилапий щасливо влаштувався і про нього добре дбали під час поїздки далеко від дому.

Кіт Бонні / Фото: Animals in Distress / SWNS

Джанет сказала: "Ми одразу впізнали в ньому кота з нашого села. Я зробила фотографію та поділилася нею у нашій місцевій громадській групі вдома. Ми дізналися, що кіт належить нашій сусідці Стефані. Ми не думали, що ми зможемо тримати Бонні у фургоні з нами весь тиждень, тому наступного дня я зателефонувала до усіх місцевих розплідників, щоб знайти для нього безпечне місце на тиждень. На щастя, коли я зателефонувала до організації "Тварини у біді", вони змогли взяти його як тимчасового гостя на тиждень. Ми думаємо, що Бонні провів таку ж чудову відпустку в Девоні, як і ми! Коли ми забрали його наприкінці тижня щоб поїхати додому, його шерсть блищала. Це був чудовий результат ситуації, яка могла б стати для нас дуже стресовою".

Відтоді Бонні разом з парою повернувся до Лінкольншира і був повернутий додому до своєї господарки.

Нагадаємо, у Канаді ведмідь зайшов на заправку та вкрав мармеладних ведмедиків. Його зафіксувала камера відеоспостереження.

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