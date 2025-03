Пара випадково забрала в аеропорту чужу валізу: мандрівники шоковані знахідкою всередині – фото

Подружжя, яке вперше подорожувало за кордон, випадково взяло не ту валізу, в якій було 24 кг канабісу.

Про це пише Need To Know.

Чоловік і жінка несли одну червону сумку і чорну валізу. Їхню поїздку ретельно спланувала донька, оскільки подружжя ніколи раніше не виїжджало за кордон.

Вони прилетіли до аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку, Таїланд, з міжнародного аеропорту Сураттхані в Хуа Тоеї, Таїланд. Там вони мали пересісти на рейс до аеропорту Наріта в Японії.

Прибувши до аеропорту Суварнабхумі, тайська пара помилково взяла чорну валізу, яка належала іншому пасажиру. Тим часом законний власник валізи попередив співробітників аеропорту, повідомивши, що його валіза зникла.

Чорна валіза залишалася незатребуваною, а співробітники намагалися зв'язатися за номером телефону, зареєстрованим на валізу. Номер належав доньці подружжя, оскільки саме вона планувала їхню подорож, але вона не відповідала на дзвінки, залишаючи питання невирішеним.

Минуло чотири години, поки подружжя чекало в аеропорту на наступний рейс, на який вони сіли. Вони приземлилися в Японії, і подружжя спробувало дістати з чорної валізи деякі свої туалетні приналежності.

Швидко стало зрозуміло, що щось не так, оскільки вони не змогли відкрити валізу. Почуваючись розгубленими, вони зателефонували доньці, яка наказала їм перевірити багажну бирку. У той час вони були з тайським гідом, який подивився на бирку і помітив там ім'я невідомої людини.

Поки інші учасники екскурсії збиралися навколо валізи, вони змогли проникнути всередину і були шоковані тим, що там було. Чорна валіза була наповнена 24 кг сушеного канабісу, і про знахідку негайно повідомили адміністрацію аеропорту.

Пара мандрівників випадково взяла не ту валізу / Фото: скриншот з відео

Почалося інтенсивне розслідування, під час якого офіцери витратили понад дев'ять годин, з'ясовуючи деталі, пов'язані з багажем. Врешті-решт японські митники дійшли висновку, що подружжя не мало наміру ввозити до країни заборонені речовини.

Пара мандрівників випадково взяла не ту валізу / Фото: скриншот з відео

Туристи планували зупинитися в готелі, розташованому неподалік від гори Фудзі, але через неприємності були змушені переночувати в готелі, розташованому ближче до аеропорту.

На щастя, вони змогли дістатися місця, де мали зупинитися наступного дня.

Гід висловив свій шок від ситуації, що склалася, у своєму дописі в Інтернеті. "Як 24 кг канабісу пройшли через міжнародний аеропорт Сураттхані до аеропорту Суварнабхумі?" - сказав він. "І як він знову залишився непоміченим в аеропорту Суварнабхумі, перш ніж його перевезли до Наріту? Дякую всім, хто висловив свою стурбованість. Дякую за кожну мить, завдяки якій мені пощастило і я залишився живий і неушкоджений".

