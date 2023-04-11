Пара вирішила зекономити на пластичних операціях та шокувала жахливими наслідками - фото

Подружжя Зара та Ігель Едгар полетіли до Туреччини за "новою зовнішністю", але залишися у розпачі.

Пара знайшла дешеву клініку в Мережі, продала будинок в Манчестері (Велика Британія) та витратила майже 20 тис доларів на пластичні операції, щоб досягти "образу в Instagram". Про це пише dailymail.co.uk.

Так, 36-річна жінка збільшила груди та сідниці, прибрала зайвий жир у ділянці живота та встановила вініри. Зі свого боку, її 39-річний коханий вставив керамічні імпланти замість зубів.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Втім, Зара шокувала результатом хірургічного втручання.

Жінка показала численні шрами на тілі.

Фото: dailymail.co.uk

"Таке відчуття, ніби у мене в животі є метал. Я дуже шкодую, що наважилася на ці операції. Я хотіла почуватися красивою в бікіні", - заявила вона.

Незадоволена жінка і маленьким розміром сідниць після "збільшення".

Фото: dailymail.co.uk

Ігель також не у захопленні він нової усмішки. Він поділився, що тепер постійно відчуває дискомфорт.

Подружжя, яке зараз мешкає на острові Гренада у Карибському морі, попередило інших, щоб вони трималися подалі від дешевих пропозицій та уникали клінік, знайдених у соціальних мережах.

Фото: dailymail.co.uk

"Можливо, поїхати за кордон і дешевше, ніж зробити це у Великій Британії, наприклад, але набагато важливіше дбати про себе і не економити на цьому", — підсумували вони.

Нагадаємо, пара з Джорджії, яка стала вірусною в Мережі через 37-річну різницю у віці, продовжує захищати своє кохання від хейтерів. Історія кохання 62-річної бабці та її 25-річного чоловіка.

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