Пара вирушила на відпочинок, а повернулася з 26 мільйонами євро: чому насолодитися відпусткою не вдалося

Сімейна пара вирушила у відпустку і дорогою придбала лотерейний білет, який виявився виграшним.

Туристи вирушили у відпустку на південний захід Франції, як раптом зірвали джекпот у лотереї в розмірі 26 мільйонів євро, однак довгоочікуваним відпочинком вони так і не змогли насолодитися.

Про це пише The Connexion.

Йдеться про сімейну пару, яка вирушила до Франції і дорогою до орендованого житла купила лотерейний квиток у комуні Баньєр-де-Бігор.

Уже 19 липня стало відомо, що квиток не просто став виграшним, а й фатальним для пари туристів. Вони стали володарями 26 мільйонів євро, однак на цьому пригоди не закінчилися.

Сім'я захотіла залишитися анонімною, адже боялася залишитися без грошей. Сам квиток вони тримали ближче до себе і це призвело до того, що нормально відпочити не вийшло.

"Це було нереально. Ми не могли спати ночами, зберігали його (квиток, — ред.) у ліжку, а також брали з собою на пляж і купалися по черзі. У нашій квартирі ми навіть ховали його під стопкою тарілок і в меблях", — розповідають переможці.

На підтвердження виграшу у туристів було кілька тижнів і після відпустки, 7 серпня, вони обміняли квиток на величезний чек із сумою виграшу.

"Ми щасливі знати, що зможемо робити добро навколо себе, допомагати своїм сім'ям, які іноді цього потребують, балувати своїх близьких і подорожувати з ними", — розповіли туристи.

Нагадаємо, у Китаї 38-річна жінка переїхала до будинку для літніх людей, вирішивши відчути життя "старої людини".

Читайте також: