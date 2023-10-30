Пара виявила послання у пляшці на пляжі, але жахнулася від написаного: що там було (відео)

Австралійська пара знайшла послання в пляшці та жахнулася від того, що в ній було написано.

Про це пише news.com.au.

Рік і Кірстал гуляли пляжем на північ від Квінсленда, коли зробили це відкриття. Вони очікували знайти любовну записку або повідомлення від нового друга за листуванням.

Але хоча в пляшці була записка і щось схоже на пісок, насправді це виявився прах людини на ім'я Джефф разом із докладним описом його останніх бажань.

У повідомленні йшлося: "Тут лежить прах Джеффрі. Якщо його знайдуть, будь ласка, киньте пляшку в приплив, що йтиме, щоб я міг продовжити свою подорож".

Щойно Рік зрозумів, що насправді всередині пляшки, він зніяковіло сказав: "О, ні".

Рік і Кірстал поділилися своїм відкриттям у TikTok. Їхні підписники побачили у цьому кумедний бік.

Одна людина пожартувала: "О боже, це мій батько". "Ну, у будь-якому випадку, ласкаво просимо до Австралії", - сказав інший. Третій додав: "Це кінець його шляху".

Нагадаємо, розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви. Наречена прокоментувала інцидент у Мережі.

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