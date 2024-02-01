Пара влаштувала фальшиві заручини, щоб отримати гроші на відпустку: на неї чекали неприємні наслідки

Їхні стосунки розвивалися не так, як можна було очікувати.

Жінка зізналася, що вона інсценувала заручини лише для того, щоб отримати гроші на відпустку.

Про це "наречена" поділилася у подкасті Girls Overheard. Анонімну записку прочитала ведуча.

У ній йшлося: "Коли мені було 18, ми з моїм хлопцем влаштували заручини з тієї єдиної причини, що хотіли заробити трохи грошей на спільну відпустку. Я звинувачую в цьому його. Він був на три роки старшим і переконав мене оголосити про наші заручини, хоча він сказав мені, що ніколи не хотів одружуватися. Мене зіщулило, що на запрошеннях ми навіть просили гроші замість подарунків".

Але змова з метою обдурити їхню родину та друзів мала неприємні наслідки, оскільки пара не заробила достатньо грошей для відпустки на сонці – і фактично зрештою оголосила про припинення своїх стосунків.

"У результаті ми заробили декілька сотень фунтів на вітальних листівках", - зізналася жінка. "Недостатньо для відпустки, і через декілька місяців ми розірвали стосунки".

Нагадаємо, чоловік зламав палець під час освідчення коханій. Він затиснув його у багажнику машини.

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