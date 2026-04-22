Пара влаштувала інтимне шоу в літаку і поплатилася за це: подробиці

Пара віком за 50 років отримала довічний бан від авіакомпанії Jet2 після спроби інтиму під час зльоту. Свою поведінку порушники пояснили дуже оригінально — запевнили екіпаж, що просто палко молилися.

Про це пише Daily Star.

Пару спробувала приєднатися до так званого «клубу mile-high» на борту рейсу Jet2. Це сленговий вираз, що позначає людей, які мали статевий акт на борту літака під час польоту.

Чоловік і жінка, яким близько 50 років, були довічно відсторонені від польотів Jet2 після того, як інші пасажири помітили їхні «висотні» наміри ще під час руху літака злітною смугою.

Свідки в аеропорту Іст-Мідлендс із подивом спостерігали, як пара почала поводитися інтимно прямо на своїх місцях під час руху авіасудна. Цей момент випадково потрапив на відео 51-річного Даррена Стріта, який знімав підготовку до зльоту.

«Це було надзвичайно відверто, було видно інтенсивні рухи під його спортивними штанами. Ми з дружиною були шоковані й обурені», — розповів Даррен.

Пасажири, обурені побаченим, звернулися до бортпровідників уже під час набирання висоти.

Ситуація загострилася настільки, що екіпаж навіть розглядав варіант повернення літака до Мідлендсу, однак зрештою рейс вирішили не переривати та продовжили політ до Гран-Канарії.

Коли члени екіпажу підійшли до пари, щоб зробити зауваження, ті надали доволі дивне пояснення. Попри те, що пасажири чітко бачили підозрілі рухи, пара наполягала, що просто щиро молилася, аби заспокоїтися.

Даррен скептично поставився до такого «духовного прозріння».

«Коли їх запитали, пара заявила, що молилася, бо це був їхній перший політ. Мабуть, вони подумали, що стюардеса вперше на Землі — всі ж розуміли, що вони робили», — розповів очевидець.

Втім, це «святе» виправдання не допомогло врятувати відпустку порушників. Після приземлення на Канарських островах авіакомпанія оперативно вжила заходів. Пару одразу виселили з готелю-партнера Jet2, а їхні зворотні квитки анулювали — тож повертатися до Великої Британії їм довелося самостійно. Крім того, обом заборонили користуватися послугами авіакомпанії довічно.

За словами очевидців, чотиригодинний переліт минув у напруженій атмосфері — Даррен зазначив, що пара протягом усього часу пильно дивилася на них.

«Ми повідомили екіпажу, бо на борту були діти», — додав він.

У Jet2 підтвердили свою принципову позицію, підкресливши, що дотримуються стандартів сімейного сервісу.

«Цим клієнтам довічно заборонено користуватися нашими послугами. Як авіакомпанія та туристичний оператор, орієнтовані на сімейний відпочинок, ми дотримуємося політики нульової толерантності до такої неприйнятної поведінки», — йдеться в заяві авіакомпанії.

