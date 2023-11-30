Пара влаштувала розкішне та гучне весілля в літаку – фото, відео

Пара одружилася на Боїнгу 747.

Про це повідомляє Brew News.

Одруження Відхі Поплі та Хрідеша Сайнані, які закохані ще зі школи, занесене до Книги рекордів Гіннеса як перше весілля у літаку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Батько нареченої Діліп Поплі сказав: "Це продовження мого весілля у повітрі. Моє весілля було 1994 року. Це для моєї дочки, подарунок її батька".

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Діліп завжди мріяв про те, щоб Відхі вийшла заміж в літаку, як він це зробив зі своєю дружиною Сунітою на рейсі Air India 18 жовтня 1994 року. Вони стверджують, що встановили рекорд весілля у літаку в Індії.

"Я ніколи не могла собі цього уявити. Мене не було на весіллі моїх батьків, і вони відтворили для нас щось подібне", - сказала наречена.

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Здається, гроші не були проблемою для сім'ї Поплі, яка добре відома в ОАЕ та Індії своїм популярним ювелірним бізнесом Popley and Sons.

"Небо – це межа витрат на весілля у Дубаї", – сказав весільний організатор пари Чиму Ачарья. "Все залежить від кількості осіб та бюджету сім'ї. Такі весілля, як у Поплі, коштують приблизно від 1,6 до 1,9 мільйона доларів".

У трихвилинному відео, опублікованому на YouTube, сім'я та друзі добряче розважилися на святі Поплі та Сайнані, яке відбулося 24 листопада.

На місце події пара урочисто приїхала на червоному Ferrari.

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Розкішний літак перевіз понад 300 гостей на тригодинне святкування, яке тривало від приватного терміналу Jetex у Дубаї до Оману.

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Гості сіли в літак, щоб отримати враження, що виходять за межі першого класу. Сидіння були прикрашені квітковою тканиною, над вікнами висіли гірлянди, грала музика, а відвідувачі вільно пересувалися салоном.

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Щоб організувати таке ретельно продумане весілля, весільний організатор пари витратив 12 місяців на збір документів, щоб гарантувати, що рейс не затримається.

Весілля у літаку / Фото: Brew News

Хоча пара скріпила своє кохання в нетрадиційний спосіб, під час обміну клятвами вони слідували сикхським традиціям.

"Тепер я переношу мрію мого батька на інший рівень", - поділилася наречена. "Я сподіваюся, що для весілля мого майбутнього сина технології дозволять нам зробити щось більше, наприклад, шлюб у космосі".

Нагадаємо, Сміта Шривастава з Індії з волоссям довжиною 236,22 см встановила світовий рекорд. Який вона має вигляд та як доглядає за пасмами.

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