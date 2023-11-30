Пара влаштувала розкішне та гучне весілля в літаку – фото, відео

На свято завітало понад 300 гостей.
Пара одружилася на Боїнгу 747.
Про це повідомляє Brew News.
Одруження Відхі Поплі та Хрідеша Сайнані, які закохані ще зі школи, занесене до Книги рекордів Гіннеса як перше весілля у літаку в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Батько нареченої Діліп Поплі сказав: "Це продовження мого весілля у повітрі. Моє весілля було 1994 року. Це для моєї дочки, подарунок її батька".
Діліп завжди мріяв про те, щоб Відхі вийшла заміж в літаку, як він це зробив зі своєю дружиною Сунітою на рейсі Air India 18 жовтня 1994 року. Вони стверджують, що встановили рекорд весілля у літаку в Індії.
"Я ніколи не могла собі цього уявити. Мене не було на весіллі моїх батьків, і вони відтворили для нас щось подібне", - сказала наречена.
Здається, гроші не були проблемою для сім'ї Поплі, яка добре відома в ОАЕ та Індії своїм популярним ювелірним бізнесом Popley and Sons.
"Небо – це межа витрат на весілля у Дубаї", – сказав весільний організатор пари Чиму Ачарья. "Все залежить від кількості осіб та бюджету сім'ї. Такі весілля, як у Поплі, коштують приблизно від 1,6 до 1,9 мільйона доларів".
У трихвилинному відео, опублікованому на YouTube, сім'я та друзі добряче розважилися на святі Поплі та Сайнані, яке відбулося 24 листопада.
На місце події пара урочисто приїхала на червоному Ferrari.
Розкішний літак перевіз понад 300 гостей на тригодинне святкування, яке тривало від приватного терміналу Jetex у Дубаї до Оману.
Гості сіли в літак, щоб отримати враження, що виходять за межі першого класу. Сидіння були прикрашені квітковою тканиною, над вікнами висіли гірлянди, грала музика, а відвідувачі вільно пересувалися салоном.
Щоб організувати таке ретельно продумане весілля, весільний організатор пари витратив 12 місяців на збір документів, щоб гарантувати, що рейс не затримається.
Хоча пара скріпила своє кохання в нетрадиційний спосіб, під час обміну клятвами вони слідували сикхським традиціям.
"Тепер я переношу мрію мого батька на інший рівень", - поділилася наречена. "Я сподіваюся, що для весілля мого майбутнього сина технології дозволять нам зробити щось більше, наприклад, шлюб у космосі".
Нагадаємо, Сміта Шривастава з Індії з волоссям довжиною 236,22 см встановила світовий рекорд. Який вона має вигляд та як доглядає за пасмами.
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