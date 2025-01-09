Пара вперше побачила свої весільні світлини через 56 років – фото

Молода пара, яка не мала грошей і не могла дозволити собі власні весільні фотографії, нарешті отримала можливість побачити їх – 56 років потому.

Про це пише New York Post.

"Вона багато плакала. Сльози щастя", - розповів Баррі Шарман в інтерв'ю CBC про свою дружину Маргарет. "Вона просто нетямилася від радості".

77-річна Маргарет і 78-річний Баррі, які побралися 1968 року, найняли весільного фотографа для свого свята. Але коли настав час розплачуватися, грошей вистачило лише на оплату його послуг, а не фотографій.

"Ми так і не змогли їх забрати, бо не мали грошей", - поділилася Маргарет.

Маргарет і Баррі Шармани / Фото: CBC

Закохані з Британської Колумбії, Канада, зберегли пам'ять про цей важливий день у своїх серцях – адже у них не було фізичних зображень. Однак через роки давня подруга Маргарет Сандра Фаринюк була шокована, натрапивши на знімки в музеї, де вона працювала. Фаринюк впізнала себе на фотографії з весільної вечірки Шарманів і вирішила здивувати пару.

"Це було дуже зворушливо для мене, що я змогла це зробити", - сказала Сандра.

Відретушувавши фотографії, жінка надіслала їх подружжю напередодні Різдва. Коли Маргарет і Баррі отримали пакунок, їх переповнювала радість від можливості озирнутися на день свого весілля. До набору фотографій входила одна з весільної вечірки, одна з молодятами і третя фотографія, на якій наречена позувала сама.

"Я просто озирнувся назад і зрозумів, якими молодими ми були", - сказав Баррі. "Марг було 20, мені – 21. Ми пройшли довгий шлях, і у нас був чудовий час і чудове життя".

Весілля Маргарет і Баррі / Фото: CBC

Зі свого боку, Маргарет вдячна своєму фотографу за те, що він зберіг ці знімки.

"Він просто ангел, що знайшов час, щоб зберегти їх, а не викинути. Кожного разу, коли я думаю про це, я плачу", - сказала Маргарет в інтерв'ю місцевому виданню Summerland Review.

Тим часом, для Баррі ці фотографії повертають його в той момент, коли він вперше побачив свою "приголомшливу" наречену, одягнену в білу сукню, пошиту її матір'ю. "Я був такий щасливий, що вона обрала мене", - пригадав він.

Нагадаємо, загублену вінілову платівку з весілля 1966 року повернули подружжю. Її виявили в комісійному магазині.

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