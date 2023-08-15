Пара вперше поцілувалася у день весілля і розповіла, як це вплинуло на стосунки (фото)

Пара, яка дочекалася дня свого весілля, щоб вперше поцілуватися, сказала, що це зробило їхні стосунки "ще більш особливими".

Про це пише dailystar.co.uk.

24-річна Кейлін пішла на перше побачення з нинішнім чоловіком, 25-річним Елеазером Акучі, у січні 2022 року. Вони зустрілися в Інституті Христа для націй у Далласі 2019-го. Вона відразу ж закохалася в Елеазера, але лише на третьому курсі вони почали спілкуватися, коли їхні групи змішалися.

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Протягом перших двох тижнів знайомства вони заприсяглися утримуватися від будь-якої фізичної близькості з релігійних причин, доки не заручаться.

Закохані цілували одне одного в чоло і щоки, трималися за руки і обіймалися, але не більше. Пара ніколи не ділила постіль і не жила разом, доки не одружилися.

Елеазер освідчився обраниці в січні 2023 року.

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Втім, тоді пара не поцілувалася. Вони подумали, що протрималися так довго, то чому б їм не почекати ще шість місяців до весілля. Дата була призначена на 26 червня 2023 року, і вони рахували дні до того, як стануть чоловіком та дружиною.

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Кейлін сказала, що до їхнього весілля були моменти спокуси, але вони не порушили цю обіцянку, гуляючи з групою друзів замість того, щоб бути наодинці. Коли ж вони були одні, то займалися скелелазінням, йшли в походи, вечеряли або молилися, щоб уникнути спокуси.

Тож перший поцілунок відбувся у статусі подружжя на очах у їхніх друзів та сім'ї. Молодята також не марнували часу, вперше вступивши в статевий зв'язок як чоловік і дружина.

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Елеазер, координатор об'єктів із Техасу, США, сказав: "Я ніколи раніше нікого не цілував — я хотів, щоб першим, кого я поцілую, була та, з ким я одружуся. Це багато означало для мене, хоча деякі люди вважали це за екстремальне. Коли ми нарешті поцілувалися в день нашого весілля, це було чудово — хоча тепер ми одружені, я все ще забуваю, що ми можемо цілуватися!".

Кейлін, консультантка із приймання до коледжу, додала: "Від самого початку ми знали, що хочемо встановити жорсткі фізичні кордони одне з одним. Ми дійсно хотіли пізнати одне одного і поєднатися емоційно та духовно, перш ніж станеться щось фізичне. Оскільки я вже цілувалася раніше, я іноді запитувала, чому я чекаю. Але я хотіла дотриматися свого слова і обіцянки, яку дала Єлеазеру. Мені доводилося постійно нагадувати собі, що це мало велике значення для нього і наших стосунків. Після весілля ми багато разів цілувалися, і ми не відчуваємо, що щось упустили".

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Зі свого боку, новоспечений чоловік розповів, що були моменти, коли він хотів поцілувати кохану. Втім, це було більше заради неї, ніж для себе.

Після весілля молодята провели романтичний медовий місяць на Алясці, де вони могли цілуватися на втіху. Тепер пара відчуває, що це зробило їхні стосунки міцнішими, оскільки дозволило їм побудувати кращий емоційний зв'язок, а не фізичний.

"Після весілля ми ділили мільйон поцілунків на день. Тепер ми можемо насолоджуватися фізичними аспектами шлюбу, і ще особливішим є очікування", - поділилася жінка.

Кейлін та Елеазер Акучі / Фото: SWNS

Елеазер додав: "Я порекомендував би провести деякий час на побаченнях, коли ви відмовляєтеся від фізичної близькості. Це дозволяє вам встановити емоційний зв'язок та розвинути стабільність. Фізична близькість може бути чимось на зразок пластиру, що приховує проблеми, але відсутність цього спонукає нас емоційно дорослішати".

Нагадаємо, біохакер Браян Джонсон відверто розповів про труднощі в коханні та назвав свої мінуси. Мільярдер неодружений та не перебуває у стосунках.

Читайте також: