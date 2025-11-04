Пара вирішила освіжити підлогу, але замість пилу знайшла скарб

Будинок / © Pixabay

Пара з Великої Британії, яка ремонтувала старовинний вікторіанський будинок, випадково зробила вражаюче відкриття. Під застарілим килимом вони знайшли розкішну підлогу з автентичної плитки XIX століття, що чудово збереглася до наших днів.

Про це повідомляє The Mirror.

Під час ремонту власного вікторіанського будинку пара з англійського містечка Ріппонден (графство Йоркшир) пережила справжній шок. Коли вони вирішили зняти старий килим, то натрапили на підлогу, яку не бачили понад сто років.

Про свою знахідку господарі розповіли у TikTok-акаунті Mill House Renovation. Відео миттєво стало вірусним, адже під шаром пилу та килимового покриття ховалися вишукані візерункові плитки, ймовірно, виготовлені відомою британською мануфактурою Minton, продукція якої вважалася символом розкоші у XIX столітті.

За словами власників, вони підозрювали, що під килимом може бути щось цікаве, але не очікували настільки добре збереженої підлоги. «Ми знали, що тут колись був оригінальний настил, але навіть не мріяли побачити його в такому стані», — розповіли вони.

Після очищення поверхня вразила не лише власників, а й тисячі користувачів соцмереж. Коментатори називали підлогу «справжнім витвором мистецтва», «знахідкою, на вагу золота» та навіть «виграшем у лотерею».

Багато хто не міг повірити, що таку красу колись могли просто закрити килимом. Ймовірно, це зробили, щоб утеплити приміщення, адже у старих будинках взимку було дуже холодно.

Деякі користувачі радили парі звернутися до фахівців, щоб обережно відреставрувати поверхню, адже старовинна плитка Minton може мати велику історичну й грошову цінність — залежно від малюнку та збереженості.

Експерти також нагадали, що під час подібних робіт слід діяти обережно: перед зняттям старого килимового покриття в старих будинках варто перевіряти підкладку на наявність азбесту.

Тепер власники планують повністю відновити знайдену підлогу, щоб зберегти її автентичний вигляд. «Це неймовірно приємно — дивитися під ноги й бачити справжню історію», — написали вони під відео.

