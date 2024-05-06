Пара, яка ледь не пропустила весілля через затримання рейсу, влаштувала вечірку в літаку – відео

Через затримання літака пара перетворила прохід у салоні на весільний подіум.

Про це пише New York Post.

"Іноді треба просто триматися", - сказала 33-річна наречена Еріка Гаммонд, яка перевдягалася у весільне вбрання на висоті 10 км.

Кадри свята набрали понад мільйон переглядів на TikTok. Але Еріка, колишня діва WWE, розповіла, що те, що виявилося видовищем, ледь не призвело до емоційного зриву.

"Це, безумовно, був стрес – ледь не пропустити нашу весільну вечірку", - каже мешканка Нью-Йорка.

Вона побралася з 34-річним технологічним мільярдером і засновником Bilt Rewards Анкуром Джаїном на передньому плані Великого Сфінкса в Єгипті 26 квітня.

Але напередодні своєї чотириденної феєрії закохані летіли з південноафриканського сафарі до місця свого весілля, усіяного пірамідами, коли авіакатастрофа ледь не зірвала урочистості.

Гаммонд і Джайн винайняли літак авіакомпанії EgyptAir, щоб перевезти себе та декількох зі 130 гостей до Каїра, де вони домовилися розпочати своє весілля з вечірки в розкішному палаці принца Мохаммеда Алі о 20:00 24 квітня.

Однак, зіткнувшись з декількома проблемами із заправкою та отриманням дозволу, молодятам повідомили, що їхній рейс не приземлиться до 2:30 ночі наступного дня. Але завдяки кмітливим друзям вони стильно підняли тост за своє кохання на дев'ятому небі – в буквальному сенсі цього слова.

"Ми змогли зробити лимонад з лимонів", - сказала Гаммонд, - "І в результаті провели найкращий час у літаку, готуючись разом".

Перебуваючи в повітрі, вона та її подруги змінили свої повсякденні вбрання на розкішні, нанесли макіяж і перетворили літак на весільний подіум від кутюр.

"У нас грала музика, лилося вино, а після того, як всі були готові, відбулося дефіле. Екіпаж теж підбадьорював нас. Це точно увійшло до топ-5 наших весільних спогадів!" - поділилася вона.

Глядачі в соціальних мережах також були приголомшені гучною вечіркою пари на висоті:

Це як у кіно!

Робити зачіску і макіяж в літаку з гостями – це так круто, і це насправді має вигляд, як частина плану

І хоча вечірка в літаку була абсолютно незапланованою, Гаммонд розповіла, що вона не хотіла б, щоб було інакше.

"Коли ми нарешті прибули до палацу Мохаммеда Алі о 2:30 ночі, щоб зустрітися з іншими гостями, у нас була найкраща ніч", - похвалилася вона. "До 5:30 ранку вони з Джаїном їли, пили і танцювали із запрошеними зірками. Це було ідеально. Ми завжди будемо вдячні нашим близьким друзям та родині за те, що вони прийшли до нас".

Нагадаємо, 86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням через 60 років після їхнього розриву. Пара зустрічалася у студентські роки, а потім розійшлася різними шляхами.

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