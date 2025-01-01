Пара, яка розлучилася 1975 року, знову одружилася: як жили чоловік і жінка протягом пів століття

Вони не були разом майже 50 років.

Пара з Пенсильванії, США, яка розлучилася майже 50 років тому, знову одружилася.

Про це повідомляє WTOP.

Фей Гейбл і Роберт Венріх познайомилися, тому що він був найкращим другом її старших братів. За словами жінки, Роберт сказав їм, що колись одружиться з нею.

Так і сталося – вони закохалися та побралися в листопаді 1951 року. У подружжя народилося четверо дітей, але 1975 року Фей і Роберт розлучилися з причин, які вони відмовилися обговорювати.

Згодом обидва одружилися вдруге і жили зі своїми обранцями протягом багатьох років, аж поки їхні половинки не померли. Однак родичі кажуть, що Гейбл і Венріх завжди мали добрі стосунки і часто разом відвідували сімейні заходи. Нещодавно вони вирішили, що настав час знову одружитися.

"Вони як двоє закоханих підлітків. Вони все роблять разом", - розповіла молодша дочка пари Керол Сміт. Вона пригадала слова свого батька: "Він сказав: "Вона була першим коханням мого життя. Я ніколи не думав, що зможу її повернути. І тепер, коли це сталося, я не втрачаю часу".

У грудні Венріху виповнилося 94 роки, а його коханій – 89. У них 14 онуків, 14 правнуків і двоє праправнуків-близнюків, а Гейбл має двох пасинків.

"Я думаю, що тепер у нас все буде добре протягом наступних декількох років", - сказав Венріх про возз’єднання з коханою.

Нагадаємо, нерозлучне подружжя скоїло самогубство після діагнозу. Пенсіонери залишили зворушливого листа.

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