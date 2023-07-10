Пара, яка виграла $67 млн, розлучилася і живе з новими коханими у розкішних маєтках - фото

Вони живуть недалеко одне від одного.

Пара, яка виграла 32 мільйони фунтів стерлінгів ($67 млн доларів) у лотерею, тепер живе у власних маєтках на відстані 12 км одне від одного з новими коханцями.

Про це пише The Sun.

Після того, як вчителі Джеррі та Ліза Каннінгс виграли свій джекпот 2016 року, вони заявили, що не дозволять своїм величезним статкам "змінити їх". Пара пообіцяла публіці, що вони будуть "містером і місіс нудними та нормальними".

Джеррі та Ліза Каннінгс / Фото: thesun.co.uk

Але через сім років після їхньої перемоги вони таки змінили особисте життя.

70-річний Джеррі зараз зустрічається із 55-річною Самантою Карделл, дитина якої навчається у школі, де він викладав до виграшу.

Джеррі Каннінгс та Саманта Карделл / Фото: thesun.co.uk

Тим часом Ліза співмешкає зі схибленим на футболі далекобійником Карлом Вівером.

Ліза Каннінгс та Карл Вівер / Фото: thesun.co.uk

Обидва вони живуть зі своїми новими коханими в маєтках, які розташовані за декілька вулиць один від одного в Лінкольнширі, Велика Британія.

Хоча багато хто може припустити, що мільйонери сильно посварилися, що характерно для пар, які розбагатіли, джерела кажуть, що це не так далеко від істини.

Один близький друг сказав: "Всі намагалися викрити цей драматичний розрив. Але реальність така, що Джеррі та Ліза розлучилися і обидва щасливо знайшли нових людей, з якими можна рухатися далі. Джеррі не відомий таким марнотратом, тому просто фантастика, що він знайшов когось, хто допоможе йому насолодитися всіма тими мільйонами, які він має в банку".

Маєток Джеррі / Фото: thesun.co.uk

Інший розповів: "Ліза насолоджується спокійним життям зі своїм практичним новим чоловіком – займається садівництвом та гуляє після багатьох років роботи вчителькою".

Маєток Лізи / Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї. Він пояснив, чому так вирішив.

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