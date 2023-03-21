Пара, якій заборонили одружитись у юності, повінчалась через 60 років: зворушлива історія кохання

78-річна жінка навіть зберегла обручку, яку їй подарував коханий 60 років тому.

У Великій Британії у віці 79 та 78 років одружилась пара, якій батьки заборонили бути разом у юності. Вони знайшли одне одного аж через 60 років.

Про це пише mirror.co.uk.

У 1963 році Лен Олбрайтон, якому тоді було 19 років, зробив пропозицію своїй 18-річній коханій Джанет Стір. Проте батьки заборонили їм бути разом. Через це пара мріяла втекти з Британії до Австралії.

Лен Олбрайтон тоді таки переїхав за океан та чекав на свою кохану. Проте батьки Джанет дізналися про заручини своєї доньки-підлітка і заборонили їй їхати. Так шляхи закоханих розійшлись. Лен одружився з австралійкою і народив трьох дітей, а Джанет залишилася у Великій Британії і стала заміжньою матір'ю двох дітей.

Фото: mirror.co.uk

2015 року чоловік розлучився та вирішив розшукати кохання своєї юності. Він повернувся до Великої Британії і з'явився біля будинку Джанет на острові Уайт.

На той час жінка все ще була заміжня, але знову зустрілася з Леном через два роки, коли її чоловік помер від раку.

Вона навіть зберегла обручку, яку отримала від нього, будучи 18-річною дівчиною. Пара відновила свій роман 2018 року та почала жити разом.

Закохані одружилися у лютому 2023 року, у віці 79 і 78 років, на очах у своїх дітей, онуків і правнуків.

Фото: mirror.co.uk

Згадуючи їхню несподівану зустріч у 2015 році, Джанет сказала: "Я ледь не померла, коли зрозуміла, що це він стоїть біля мого садового паркану. Я була рада, що він шукав мене. Я багато думала про нього в той час".

Вона тримала його особу в таємниці від свого першого чоловіка, стверджуючи, що Лен був незнайомцем, який запитував дорогу.

Минулого року Лен зробив пропозицію вдруге - і пара вирішила таки бути разом. Тепер люди кажуть, що дуже щасливі, бо все життя мріяли бути разом.

Нагадаємо, жінка задля розваги зробила тест ДНК та виявила, що у її дідуся є ще одна родина, яку він приховував 45 років.

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