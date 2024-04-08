Пара з рекордною різницею у зрості: який вигляд вона має та історія кохання (фото, відео)

Закохані переконані, що вони створені одне для одного.
Ларрі МакДоннелл і Джессіка Бернс-МакДоннелл із Західної Вірджинії, США, офіційно побили рекорд найбільшої різниці у зрості серед подружніх пар (різної статі/вища жінка) завдяки різниці у 86,36 см між ними.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Зріст 40-річної Джессіки – 177,8 см, а зріст 42-річного Ларрі, який страждає на діастрофічну карликовість, становить 91,44 см.
Історія кохання пари почалася десятиліття тому, коли Ларрі затримали в першому класі, і він опинився в одному класі початкової школи з Джессікою.
Озираючись назад, він каже, що неймовірно тішиться, що залишився на другий рік. Джессіка пояснила: "У нас була одна і та ж група друзів, коли ми росли, і ми немов оберталися одне навколо одного, але ми не проводили багато часу разом, поки не стали старшими".
Ларрі, який пересувається на моторолері, згодом переїхав до власного будинку неподалік від будинку, де жила Джессіка, але до цього він жив з однією з близьких подруг Джессіки, і вона часто заходила до нього в гості.
У Джессіки на той час був хлопець, але пара виявила, що їх природно тягне одне до одного. Навіть люди постійно говорили їм, що вони створені одне для одного і повинні зустрічатися. Принаймні деякий час вони були щасливі бути просто друзями. Але одного дня, після того, як Джессіка стала самотньою, вони раптом почали дивитися одне на одного по-іншому.
"Вона була першою людиною, поруч з якою я міг бути самим собою, — сказав Ларрі. — Вона сміялася з моїх дурних жартів, і все, про що вона говорила, я любив". "І я говорила про дивні речі, — засміялася Джессіка. — Я могла бути дивною, а він міг бути самим собою, і це просто працювало, було весело".
Вони офіційно почали зустрічатися влітку 2006 року і одружилися в грудні того ж року.
"Ми не хотіли весілля, — сказала Джессіка. — Ми хотіли шлюб".
Обидва сказали, що знали, що будуть разом назавжди, і просто хотіли почати нове життя.
Зараз пара виховує чотирьох дітей – 16-річну Олівію, 15-річного Дакса, 12-річну Вікторію та однорічного Фелікса.
Вони також провели час, коли працювали разом у штаті Західна Вірджинія в Департаменті внутрішньої безпеки. Джессіка досі там працює, а Ларрі перейшов до іншого департаменту, де контролює закупівлі для всіх державних установ.
Вони вирішили подати заявку на рекорд після того, як Ларрі побачив статтю про попередніх рекордсменів на Facebook і зрозумів, що він нижчий за того чоловіка, а Джессіка вища за жінку. Різниця у зрості Джеймса і Глої Люстед (обидва з Великої Британії) становить 56,8 см.
Також пара поділилася, яким було освідчення. Так, Ларрі сказав, що раніше того дня його батьки сказали, що сьогодні 28-ма річниця їхнього першого побачення. Спочатку Ларрі не планував освідчуватися в цей день. У нього була каблучка, захована на книжковій полиці. Але в той момент він вирішив, що час настав.
Він сказав: "Я пам'ятаю, як простягнув руку, схопив каблучку і знепритомнів. Я пам'ятаю, як вона сказала "так" і поцілувала мене". Але він не пам'ятає, як ставив це запитання.
Минуло майже два десятиліття, і сьогодні Ларрі та Джессіка так само закохані, як і тоді.
Коли Ларрі запитали, що їм найбільше подобається одне в одному, він відповів: "Ну, коли я обіймаю її, вона почувається як вдома, і всі негаразди, які відбуваються у світі, зникають, і залишаються лише я і вона, і це найспокійніша річ у світі".
Джессіка додала: "Знаєте, 17 років – це час злетів і падінь. Деякі наші падіння були дуже важкими, і він був моєю опорою, він був людиною, коли я буквально не могла піднятися з підлоги, а він казав: "Я підніму тебе і все буде гаразд". Ось як це – бути з Ларрі".
New record: Greatest height differential of a married couple (different sexes/ taller woman) - 86.36 cm (2 ft 9 in) achieved by Larry McDonnell and Jessica Burns-McDonnell (USA) pic.twitter.com/Uvz7Hb92zj— Guinness World Records (@GWR) April 8, 2024
Пара також відреагувала на стереотипний погляд у суспільстві, який говорить, що чоловіки повинні бути вищими за жінок.
Джессіка сказала: "Як на мене, якщо ви так зациклені на зовнішньому вигляді, ви, ймовірно, не зосереджуєтесь на тому, що дійсно важливо, а саме на тому, ким є людина всередині. Я маю на увазі, що ви можете знайти людину, яка має саме такий вигляд, як ви хочете, але вам потрібен хтось, хто змушує вас відчувати, думати і кохати, і це те, що я отримала від Ларрі, і я не думаю, що є хтось вищий за Ларрі, хто міг би наблизитися до нього. Цей чоловік кинув мені виклик у цьому житті, щоб стати кращою людиною, і він зробив мене кращою людиною, коли я просто перебуваю поруч з ним".
Ларрі додав: "Вона дійсно підштовхує мене до успіху, і вона завжди була в моєму кутку, підштовхувала мене, тренувала мене і допомагала мені".
Нагадаємо, близнючки виросли з різницею у зрості у 75 см — як так сталося і який вони мають вигляд.
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