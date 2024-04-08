Пара з рекордною різницею у зрості: який вигляд вона має та історія кохання (фото, відео)

Ларрі МакДоннелл і Джессіка Бернс-МакДоннелл із Західної Вірджинії, США, офіційно побили рекорд найбільшої різниці у зрості серед подружніх пар (різної статі/вища жінка) завдяки різниці у 86,36 см між ними.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Зріст 40-річної Джессіки – 177,8 см, а зріст 42-річного Ларрі, який страждає на діастрофічну карликовість, становить 91,44 см.

Історія кохання пари почалася десятиліття тому, коли Ларрі затримали в першому класі, і він опинився в одному класі початкової школи з Джессікою.

Озираючись назад, він каже, що неймовірно тішиться, що залишився на другий рік. Джессіка пояснила: "У нас була одна і та ж група друзів, коли ми росли, і ми немов оберталися одне навколо одного, але ми не проводили багато часу разом, поки не стали старшими".

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларрі, який пересувається на моторолері, згодом переїхав до власного будинку неподалік від будинку, де жила Джессіка, але до цього він жив з однією з близьких подруг Джессіки, і вона часто заходила до нього в гості.

У Джессіки на той час був хлопець, але пара виявила, що їх природно тягне одне до одного. Навіть люди постійно говорили їм, що вони створені одне для одного і повинні зустрічатися. Принаймні деякий час вони були щасливі бути просто друзями. Але одного дня, після того, як Джессіка стала самотньою, вони раптом почали дивитися одне на одного по-іншому.

"Вона була першою людиною, поруч з якою я міг бути самим собою, — сказав Ларрі. — Вона сміялася з моїх дурних жартів, і все, про що вона говорила, я любив". "І я говорила про дивні речі, — засміялася Джессіка. — Я могла бути дивною, а він міг бути самим собою, і це просто працювало, було весело".

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Вони офіційно почали зустрічатися влітку 2006 року і одружилися в грудні того ж року.

"Ми не хотіли весілля, — сказала Джессіка. — Ми хотіли шлюб".

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Обидва сказали, що знали, що будуть разом назавжди, і просто хотіли почати нове життя.

Зараз пара виховує чотирьох дітей – 16-річну Олівію, 15-річного Дакса, 12-річну Вікторію та однорічного Фелікса.

Вони також провели час, коли працювали разом у штаті Західна Вірджинія в Департаменті внутрішньої безпеки. Джессіка досі там працює, а Ларрі перейшов до іншого департаменту, де контролює закупівлі для всіх державних установ.

Вони вирішили подати заявку на рекорд після того, як Ларрі побачив статтю про попередніх рекордсменів на Facebook і зрозумів, що він нижчий за того чоловіка, а Джессіка вища за жінку. Різниця у зрості Джеймса і Глої Люстед (обидва з Великої Британії) становить 56,8 см.

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Також пара поділилася, яким було освідчення. Так, Ларрі сказав, що раніше того дня його батьки сказали, що сьогодні 28-ма річниця їхнього першого побачення. Спочатку Ларрі не планував освідчуватися в цей день. У нього була каблучка, захована на книжковій полиці. Але в той момент він вирішив, що час настав.

Він сказав: "Я пам'ятаю, як простягнув руку, схопив каблучку і знепритомнів. Я пам'ятаю, як вона сказала "так" і поцілувала мене". Але він не пам'ятає, як ставив це запитання.

Минуло майже два десятиліття, і сьогодні Ларрі та Джессіка так само закохані, як і тоді.

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Коли Ларрі запитали, що їм найбільше подобається одне в одному, він відповів: "Ну, коли я обіймаю її, вона почувається як вдома, і всі негаразди, які відбуваються у світі, зникають, і залишаються лише я і вона, і це найспокійніша річ у світі".

Джессіка додала: "Знаєте, 17 років – це час злетів і падінь. Деякі наші падіння були дуже важкими, і він був моєю опорою, він був людиною, коли я буквально не могла піднятися з підлоги, а він казав: "Я підніму тебе і все буде гаразд". Ось як це – бути з Ларрі".

New record: Greatest height differential of a married couple (different sexes/ taller woman) - 86.36 cm (2 ft 9 in) achieved by Larry McDonnell and Jessica Burns-McDonnell (USA) pic.twitter.com/Uvz7Hb92zj — Guinness World Records (@GWR) April 8, 2024

Пара також відреагувала на стереотипний погляд у суспільстві, який говорить, що чоловіки повинні бути вищими за жінок.

Джессіка сказала: "Як на мене, якщо ви так зациклені на зовнішньому вигляді, ви, ймовірно, не зосереджуєтесь на тому, що дійсно важливо, а саме на тому, ким є людина всередині. Я маю на увазі, що ви можете знайти людину, яка має саме такий вигляд, як ви хочете, але вам потрібен хтось, хто змушує вас відчувати, думати і кохати, і це те, що я отримала від Ларрі, і я не думаю, що є хтось вищий за Ларрі, хто міг би наблизитися до нього. Цей чоловік кинув мені виклик у цьому житті, щоб стати кращою людиною, і він зробив мене кращою людиною, коли я просто перебуваю поруч з ним".

Ларрі та Джессіка / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларрі додав: "Вона дійсно підштовхує мене до успіху, і вона завжди була в моєму кутку, підштовхувала мене, тренувала мене і допомагала мені".

Нагадаємо, близнючки виросли з різницею у зрості у 75 см — як так сталося і який вони мають вигляд.

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