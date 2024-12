Пара з TikTok "прикинулася" молодятами: чим це обернулося

Відео пари, яка зізналася, що прикинулася молодятами, щоб отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування, стало вірусним у TikTok.

Його опублікував користувач Рікі Лю.

Пара вирішила прикинутися, що вони в медовому місяці, щоб отримати покращене обслуговування. У наступному відео автор розповів, що цей трюк — не новина, але його розвиток став несподіваним: команда оголосила про "медовий місяць" на весь корабель. У кадрі з'являється група офіціантів з кольоровими напоями, які починають танцювати під пісню Вітні Г'юстон "I Will Always Love You", освітлюючи пару ліхтариками. Збентежені "молодята" змушені прийняти привітання на очах у всіх.

Ситуація викликала хвилю сміху серед коментарів: "Почуття провини, яке я б відчувала", "Райдужні напої. Я кричу", "Як людина, яка ненавидить бути в центрі уваги, це було б жахіттям, навіть якби я справді була в медовому місяці", "Тільки не офіціанти, що махають ліхтариками на телефонах".

