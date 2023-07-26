Пара з'їла гострий перець і побила світовий рекорд з найтривалішого "гарячого" поцілунку – фото

В Онтаріо, Канада, пара поцілувалася після того, як з'їла гострий перець і побила світовий рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Подружжя злилося в поцілунку на більш ніж 15 хвилин. Майк та Джеймі Джек з'їли по хабанеро кожен, а потім мали почати цілуватися протягом 30 секунд, щоб відповідати правилам Книги рекордів Гіннеса. Вони тримали поцілунок 15 хвилин 6,5 секунди, встановивши рекорд.

Майк та Джеймі Джек / Фото: guinnessworldrecords.com

Пара поставила собі за мету – 15 хвилин, бо цього року вони святкуватимуть 15-річчя шлюбу.

Майк має декілька світових рекордів з поїдання найгостріших перців у світі. Зокрема, він їв Каролінських женців та примарних перців, так що хабанеро були для нього не надто гострими. Джеймі також хотіла стати рекордсменкою. Жінка сказала, що вона тренувалася, з'їдаючи хабанеро щодня протягом місяця.

Чоловік додав, що вони з коханою вже подали заявку на те, щоб побити рекорд найдовшого перцевого поцілунку Bhut Jolokia. Це один з найбільш пекучих перців у світі.

Майк та Джеймі Джек / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча він каже, що Джеймі доведеться трохи більше підготуватись до цього титулу, вони сподіваються спробувати його найближчим часом.

Тим, хто хоче спробувати себе у подібному випробуванні, Майк радить переконатись, що ви готові.

"Переконайтеся, що ви можете впоратися з гостротою перцю, перш ніж намагатися встановити такий рекорд, - сказав Майк. - Ви ж не хочете, щоб вас вирвало в чужий рот".

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