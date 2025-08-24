Пара залишила 10-річного сина в аеропорту та полетіла на відпочинок

Аеропорт / © Getty Images

Реклама

В аеропорту Ель-Прат у Барселоні, Іспанія, стався інцидент, який шокував навіть досвідчених співробітників. Подружжя, що прямувало на відпочинок до Касабланки, залишило свого 10-річного сина в терміналі після того, як з’ясувалося, що його паспорт недійсний.

Про подію розповіла диспетчерка повітряного руху Ліліан Лімасін у TikTok. Вона пояснила, що отримала екстрене повідомлення про необхідність затримати рейс, адже поліція виявила дитину, яка блукала аеропортом сама. Хлопчик повідомив, що його батьки вже полетіли.

Коли правоохоронці перевірили інформацію, з’ясувалося, що подружжя справді перебуває на борту літака до Касабланки. Рейс затримали, а поліція піднялася на борт, щоб допитати батьків.

Реклама

Виявилося, що під час реєстрації вони з’ясували: у старшого сина закінчився термін дії паспорта, і без візи він не міг вилетіти з країни. Замість того, щоб відмовитися від поїздки або відкласти її, батьки залишили хлопчика в аеропорту та зателефонували родичу з проханням його забрати.

«Для них це здавалося нормальним, але поліція не поділила цієї думки», — зазначила Лімасін.

Тепер на батьків чекає розслідування. Їх звинувачують у залишенні малолітньої дитини та спричиненні затримання рейсу. Соціальні служби Іспанії мають визначити остаточне покарання для пари.

Нагадаємо, пасажир засунув смердючі ноги під чуже сидіння в літаку. 27-річна жінка, для якої політ перетворився на жах, знайшла спосіб змусити його відсунутися.