Пара заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів замість 55: як так сталося

Американська пара розповіла, що з них взяли майже 30 000 доларів за поїздку на Uber по Коста-Риці, яка мала коштувати всього 55 доларів.

Користувачка TikTok на ім'я Домінік поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу.

Як виявилося, сервіс мав стягнути з пари 29 994 коста-риканські колони, які мали бути конвертовані в 55,32 долара.

Втім, з рахунку зняло 29 994 долари США, що на 600% більше. Після скарги подружжя чекало понад 24 годин, поки команда Uber зв'яжеться з ними.

Домінік сказала: "Я завжди використовую свою кредитну картку для міжнародних платежів. На жаль, я поспішала і не зрозуміла, що моя дебетова карта прив'язана до облікового запису сервісу. Банк сказав мені, що це була моя провина, тому що я помістила повідомлення про поїздку на свою карту, і через це платіж зміг обійти всі заходи безпеки, всі політики".

Подружжя додало, що вони не могли отримати доступ до своїх коштів, перебуваючи за межами країни, і їм довелося чекати ще декілька днів, поки банк вирішить проблему, перш ніж відновити відпустку.

На щастя, гроші парі повернули.

"Не можу повірити, що вони дозволили опрацювати платіж на цю суму. Невдалі заходи безпеки та недбалість", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї. Він пояснив, чому ухвалив таке рішення.

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