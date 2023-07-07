Пара заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів замість 55: як так сталося

Подружжя витратило на 600% більше коштів.
Американська пара розповіла, що з них взяли майже 30 000 доларів за поїздку на Uber по Коста-Риці, яка мала коштувати всього 55 доларів.
Користувачка TikTok на ім'я Домінік поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу.
Як виявилося, сервіс мав стягнути з пари 29 994 коста-риканські колони, які мали бути конвертовані в 55,32 долара.
Втім, з рахунку зняло 29 994 долари США, що на 600% більше. Після скарги подружжя чекало понад 24 годин, поки команда Uber зв'яжеться з ними.
@dominique.xo.xo Trying not to let this ruin the remainder of my trip, but…. Yes! @Uber charged me $29,994 for a single ride! Correct conversion should have been $54, but was charged 600% more. Contacted Uber: They replied w/ “Do not worry”, but did not provide any further assistance I cannot find a customer service number anywhere. They have ignored my messages & I have only received pre-generated messages. Yes, I contacted my financial institution @Altura Credit Union immediately. They said there is nothing they can do about it at the moment as I have to wait another 4 days for the amount to possibly convert to the correct amount. Cannot believe they allowed a payment of this amount to process. Failed security measures & negligence. So now I am on a trip out of the county with no way to access my funds Pray for me Just trying to enjoy my vacation ##emotionaldamage##horrorstory##uberscam##uber##fyp##viral##travelhorrorstory##wtf##traveltiktok ♬ Song Oh no oh no oh no no no - Hip Hop
Домінік сказала: "Я завжди використовую свою кредитну картку для міжнародних платежів. На жаль, я поспішала і не зрозуміла, що моя дебетова карта прив'язана до облікового запису сервісу. Банк сказав мені, що це була моя провина, тому що я помістила повідомлення про поїздку на свою карту, і через це платіж зміг обійти всі заходи безпеки, всі політики".
Подружжя додало, що вони не могли отримати доступ до своїх коштів, перебуваючи за межами країни, і їм довелося чекати ще декілька днів, поки банк вирішить проблему, перш ніж відновити відпустку.
На щастя, гроші парі повернули.
"Не можу повірити, що вони дозволили опрацювати платіж на цю суму. Невдалі заходи безпеки та недбалість", — підсумувала жінка.
Нагадаємо, чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї. Він пояснив, чому ухвалив таке рішення.
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