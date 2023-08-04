Пара запросила на весілля 50 брендів та зірок і похизувалася халявними подарунками - відео

Пара з Канади знайшла зухвалий, але ефективний спосіб отримати подарунки та вітальні листівки від знаменитостей перед весіллям.

Про це пише Mirror.

26-річні Меган Пірсон і Ділан Коні заручилися у березні 2022 року. Невдовзі вони одружаться.

Меган Пірсон і Ділан Коні / Фото: mirror.co.uk

Під час підготовки до весілля закохані випадково замовили запрошення не на тому папері, що потрібно. Майбутнє подружжя вирішило скористатися цією помилкою, розіславши їх улюбленим брендам та знаменитостям, щоб в ігровій формі подивитися, чи хтось із них відповість.

Меган Пірсон і Ділан Коні / Фото: mirror.co.uk

Так, вони запросили зіркових гостей, таких як Доллі Партон, Джастін Бібер, Джонні Депп та бейсбольну команду Toronto Blue Jays.

Вони не очікували, що знаменитості чи представники брендів дійсно приїдуть на їхнє весілля. Втім, для пари стало сюрпризом, коли вони отримали у відповідь спеціальні посилки та листи з безкоштовними подарунками та побажаннями щастя у їхньому шлюбі.

Меган сказала: "Ми не думали, що отримаємо якісь відповіді, але потім прийшла перша, і ми були так шоковані. Зазвичай я отримую багато пакетів для преси, але коли ми помітили, що в ньому були обидва наші імені, ми зрозуміли, що це має бути з наших весільних запрошень".

Меган також висловила радість та хвилювання щодо особливих подарунків та листів, які вони отримали, зокрема, від Chick-Fil-A та Toronto Blue Jays. Chick-Fil-A надіслав рукописну записку та посилку з фірмовими речами та ваучерами на їжу.

Ділан Коні з листом / Фото: mirror.co.uk

У кліпі, розміщеному на TikTok, який зібрав 5,6 мільйонів переглядів і понад 588 000 вподобань, вони розкривають свою халяву від мережі курячих ресторанів. Ділан починає з пояснення передісторії отримання посилки, перш ніж Меган кричить від хвилювання, відкриваючи коробку.

Ділан зачитує записку, де написано: "Привіт, Меган та Ділане, дякую, що запросили нас на своє весілля. Хоча ми не можемо бути особисто, ми сподіваємося, що вам сподобаються всі смаколики… Ваші друзі з Chick-Fil-A". Всередині посилки фірмова іграшкова корова, шкарпетки, брелоки з їжею, сумка та талони на безкоштовну їжу.

Вони планують показати усі подарунки на своєму весіллі, сподіваючись, що найближчим часом буде більше відгуків, хоча вони не очікують, що знаменитості прийдуть особисто.

Меган поділилася, що це стало чудовим відволіканням від стресу, пов'язаного з плануванням весілля, і що отримання пакетів-сюрпризів викликало усмішку на їхніх обличчях. Вона навіть з гумором зауважила: "Скажемо так, якщо Доллі Партон якимось чином з'явиться на нашому весіллі, ніщо це ніколи не перевершить".

Нагадаємо, масажист із Нью-Йорка стверджує, що одружився одразу з десятьма жінками. Закохані влаштували весілля на березі океану.

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