Пара заявила, що зняла привид дівчинки, яка потонула в шахті 200 років тому – фото

Вона вважається однією з 26 маленьких дітей-жертв шахтарів, які загинули внаслідок повені на шахті 1838 року.

Пара заявила, що випадково сфотографувала привид дівчини, яка плавала навколо свого власного меморіалу.

Про це пише dailystar.co.uk.

Вони вважають, що зафіксували примару однієї з 26 дітей, які загинули під час затоплення шахти Huskar Pit недалеко від Сілкстоуна, Південний Йоркшир, 1838 року.

Коли Лінзі та Лі Стріт вирушили до популярного місця полювання за привидами, вони розпочали пряму трансляцію свого дослідження цього району.

Лінзі та Лі Стріт / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

А коли пара повернулася додому та переглянули відзнятий матеріал, то зрозуміла, що їм справді вдалося зловити одного з мертвих дітей на камеру.

На знімках видно нерухомий білий привид перед деревом.

Привид дитини / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

54-річна Лінзі стверджує, що це молода дівчина у білій сукні, і вона "на 100%" впевнена, що це дух, попри те, що не бачила його на той час.

Вважається, що мертві діти були вилучені з місця події, вимиті і потім одягнені в біле, і Лінзі каже, що саме тому "дух" носить білу сукню.

Привид дитини / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

Постійна мисливиця за привидами сказала, що "несамовиті" кадри настільки дивні, що вона б не засумнівалася в тому, що це підробка, якби це не було знято в їхньому прямому ефірі.

Меморіал Huskar Pit зі статуєю дитини-шахтаря, що виповзає з ями, був замовлений місцевими жителями 1988 року на ознаменування 160-річчя катастрофи.

Меморіал Huskar Pit / Фото: Kennedy News/Ghosts of Britain

Нагадаємо, пара помилково купила 120-річний занедбаний дім замість квартири. Вони показали, що зробили з маєтком.

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