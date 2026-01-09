Пара зайнялася сексом в апараті МРТ: чим це закінчилося

Реклама

Пара науковців добровільно погодилася на незвичний експеримент — зайнятися сексом усередині апарата МРТ, щоб показати, що насправді відбувається з людським тілом під час статевого акту.

Про це пише Unilad.

1991 року Іда Сабеліс та її бойфренд Джуп погодилися зайнятися сексом у апараті магнітно-резонансної томографії. Дослідження ініціював нідерландський учений Менко Віктор «Пек» ван Андел, який прагнув побачити, що саме відбувається всередині чоловічого та жіночого тіла під час статевого акту.

Реклама

Результати цього експерименту стали проривними. Дослідження, опубліковане у British Medical Journal 1999 року, стало першим у своєму роді. У ньому зазначалося, що «магнітно-резонансна томографія чоловічих і жіночих геніталій під час статевого акту є можливою і сприяє розумінню анатомії».

Завдяки МРТ вчені отримали унікальні зображення, які показали, як змінюється положення внутрішніх органів під час сексу. Зокрема, в дослідженні йдеться:

«Отримані зображення показали, що під час статевого акту в «місіонерській позі» пеніс має форму бумеранга, а 1/3 його довжини складається з кореня пеніса. Під час жіночого сексуального збудження без статевого акту матка піднімалася, а передня стінка піхви подовжувалася. Розмір матки під час сексуального збудження не збільшувався».

Через роки після експерименту Іда Сабеліс згадала цю подію у подкасті What It Was Like, поділившись деталями того, як усе відбувалося на практиці. Вона зізналася, що тоді навіть не уявляла, наскільки резонансним стане дослідження і що про нього говоритимуть десятиліттями.

Реклама

«Це був один із перших апаратів МРТ, тому процес зайняв деякий час. З диспетчерської надійшов наказ залишатися на місці, десь, здається, хвилину».

За словами Іди, ситуація була водночас абсурдною й кумедною: «Тож у цьому сенсі це було дуже смішно. Джуп і я влізли в ту машину і почали робити свою справу. На щастя, ми не страждаємо на клаустрофобію».

Вона також підкреслила, що експеримент не був романтичним у класичному сенсі, але все одно мав для неї особливе значення: «Це не було романтично, але я все одно вважаю це актом кохання і перформансом».

Раніше Іда Сабеліс пояснювала, що погодилася на експеримент не лише заради науки. Вона була активною прихильницею прав жінок і прагнула зробити жіноче тіло більш видимим та зрозумілим у наукових і медичних дослідженнях.

Реклама

Нагадаємо, навіщо чоловіки займаються секстингом і відправляють еротичні фото.