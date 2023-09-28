Пара зайнялася оральним сексом просто біля м'ясного прилавка – фото

У Бразилії хтива пара зайнялася оральним сексом у черзі за м'ясним прилавком супермаркету.

Про це пише Daily Star.

Шокувальні кадри з камер відеоспостереження було знято в крамниці в Жагуаріаві. Було помічено, що клієнти мали спантеличений вигляд, коли чоловік послабив пояс своїх шортів, щоб, мабуть, дозволити своїй супутниці отримати доступ до його чоловічої гідності.

Пара зайнялася оральним сексом в магазині / Фото: CEN

Потім, коли він витягнув свій пеніс, жінка присіла навпочіпки і почала робити мінет. За мить парочку потурбували два покупці-чоловіки, які сказали забиратися їм звідти, але коханців це, схоже, не турбувало.

Пара зайнялася оральним сексом в магазині / Фото: CEN

Пара віджартувалася і вдала, ніби нічого не сталося.

Місцеві ЗМІ повідомили, що запис було передано до поліції, яка проводить розслідування, а кадри стали вірусними у соціальних мережах. Поки незрозуміло, чи встановила поліція пару, яка ризикує провести 12 місяців за ґратами за цей дивний вчинок.

Пара зайнялася оральним сексом в магазині / Фото: CEN

Також невідомо, чи купила пара щось у м'ясному прилавку. Місцеве видання BNT заявило, що "місцева спільнота" "обурена" тим, що сталося, і допомагає в пошуках пари.

Згідно з правилом № 233 Кримінального кодексу Бразилії, вчинення непристойної дії у громадському місці карається позбавленням волі на строк до року. Поліції не буде надто складно знайти правопорушників, оскільки населення цього району складає всього близько 35 000 осіб.

Нагадаємо, у Польщі затримали "графа", який лікував жінок сексом. Чоловік представлявся графом з Іспанії та просив позичити йому гроші.

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