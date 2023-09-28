Пара зайнялася оральним сексом просто біля м'ясного прилавка – фото

Відвідувачі крамниці були шоковані побаченим.
У Бразилії хтива пара зайнялася оральним сексом у черзі за м'ясним прилавком супермаркету.
Про це пише Daily Star.
Шокувальні кадри з камер відеоспостереження було знято в крамниці в Жагуаріаві. Було помічено, що клієнти мали спантеличений вигляд, коли чоловік послабив пояс своїх шортів, щоб, мабуть, дозволити своїй супутниці отримати доступ до його чоловічої гідності.
Потім, коли він витягнув свій пеніс, жінка присіла навпочіпки і почала робити мінет. За мить парочку потурбували два покупці-чоловіки, які сказали забиратися їм звідти, але коханців це, схоже, не турбувало.
Пара віджартувалася і вдала, ніби нічого не сталося.
Місцеві ЗМІ повідомили, що запис було передано до поліції, яка проводить розслідування, а кадри стали вірусними у соціальних мережах. Поки незрозуміло, чи встановила поліція пару, яка ризикує провести 12 місяців за ґратами за цей дивний вчинок.
Також невідомо, чи купила пара щось у м'ясному прилавку. Місцеве видання BNT заявило, що "місцева спільнота" "обурена" тим, що сталося, і допомагає в пошуках пари.
Згідно з правилом № 233 Кримінального кодексу Бразилії, вчинення непристойної дії у громадському місці карається позбавленням волі на строк до року. Поліції не буде надто складно знайти правопорушників, оскільки населення цього району складає всього близько 35 000 осіб.
Нагадаємо, у Польщі затримали "графа", який лікував жінок сексом. Чоловік представлявся графом з Іспанії та просив позичити йому гроші.
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