Пара зайнялася сексом на палубі розкішної яхти під оплески туристів – фото

У Колумбії хтива пара зайнялася сексом просто на палубі яхти.

Про це пише Need To Know.

Коханці не зважали ні на приголомшеного робітника, який закріпив мотузку в передній частині човна всього за декілька метрів від цього дійства, ні на групу туристів, що сміялися та знімали палкі сцени з сусіднього судна. Пара безсоромно продовжувала, поки глядачі вигукували і аплодували.

В якийсь момент чоловік, здавалося, помахав їм рукою після того, як вони покликали його.

Витівка сталася на яхті під назвою El Perseverante біля узбережжя острова Чолон у Картахені.

Пара зайнялася сексом на палубі яхти / Фото: скриншот з відео

Один місцевий мешканець пожартував: "Видно, що жінка на чомусь застрягла, а він надає їй першу допомогу".

Поліція підтвердила, що почала розслідування після того, як цю пару помітили в суботу, 18 січня. Це може призвести до штрафів для пари та власника яхти.

2023 року безсоромна пара була знята на відео, як займається сексом у морі на острові Чолон в оточенні сімей із маленькими дітьми. На відео було видно, як чоловік і жінка цілуються в кришталево блакитному морі поруч із туристичним човном. Хоча їхніх нижніх половин тіла не було помітно, було видно, як жінка неодноразово підіймалася і опускалася, коли вони пристрасно цілувалися у воді.

У Колумбії злочинцям загрожує штраф у розмірі понад 600 000 колумбійських песо (139 доларів США) за "вчинення сексуальних дій, які спричиняють дискомфорт для суспільства".

