Пара зайнялася сексом на верхівці священної гори: дівчина пояснила, чому не буде вибачатися

На інцидент відреагують урядовці, які обіцяють посилити охорону в районі скелі, яка у давнину була місцем релігійного культу.

Модель OnlyFans Кеті Блейк викликала хвилю обурення через опублікований на Pornhub ролик, на якому вона займається сексом зі своїм партнером Заком на священній скелі Ґуатапе в Колумбії.

Про це повідомляє Daily Star.

Скеля Ґуатапе має релігійне значення для багатьох мешканців цього регіону, оскільки була давнім місцем поклоніння.

Відео, на якому пара демонструє оголеними інтимні частини тіла на тлі священної гори, переглянули понад 115 000 разів. Тим самим пара привернула увагу і викликала великий резонанс.

Зокрема, місцевий мер Хуан Себастьян Перес сказав, що на інцидент відреагують урядовці, які зараз працюють над посиленням безпеки в цьому районі. Посилене патрулювання має на меті зменшити кількість таких дратівливих відео на пам’ятках.

Тим часом Кеті не виявила жодних докорів сумління за свої дії.

“Мене критикують за те, що я знімаю порно в громадських місцях, хоча насправді я знімаю їх біля історичних пам’яток”, - написала вона в одному із своїх акаунті в Instagram, реагуючи на негативну реакцію з боку чиновників.

Нагадаємо, раніше російський турист сфотографувався на тлі вулкана на Балі з голою задницею. За це йому загрожує депортація, оскільки це місце є священним для місцевих мешканців.

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