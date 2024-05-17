Пара зайнялася сексом під час стрибка з парашутом і потрапила до лікарні (фото)

У результаті, чоловік травмувався.
Нестримна пара закоханих потрапила до лікарні після того, як вирішила зайнятися сексом просто під час стрибка з парашутом.
Вільям розповів у програмі TLC Sex Sent Me to ER, що він був адреналіновим наркоманом, у той час як його партнерка Леслі заявила, що вона "сексуально дуже активна".
"Коли справа доходить до сексу, я вигадую безліч різних способів", - розповіла вона про їхні регулярні безсоромні пустощі.
Тож пара вирішила спробувати екстремальний секс у повітрі. Однак у чоловіка виникли проблеми з розгортанням парашута. У результаті, він боляче приземлився на землю і зламав ніс.
"Коли я побачила його на землі, першою думкою, яка промайнула в моїй голові, була про те, що він мертвий", - розповіла Леслі. Вільям додав: "Найперший біль був у паху і в лівій нозі. Я подумав, що не лише не зможу стрибати з парашутом, але й не зможу задовольняти свою жінку".
На щастя для цієї відчайдушної пари, поїздка до лікарні підтвердила, що статеві органи Вільяма не постраждали.
Нагадаємо, скорпіон декілька разів вжалив чоловіка за яєчка у готелі. Він прокинувся від сильного болю в паху.
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