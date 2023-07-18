Пара зайнялася сексом просто під дверима церкви: їх зняли на відео

Нахабна парочка зайнялася сексом просто біля католицької церкви Святої Варвари в Ла-Месі, що недалеко від столиці Колумбії Боготи.

Про це пише dailystar.co.uk.

Їх зняли на відео перехожі, які не могли стримати сміх.

На кадрах видно чоловіка та жінку, які лежали на землі перед дверима.

Пара займається сексом біля церкви / Фото: Jam Press Vid

"Вони перед церквою. Той, хто благословенний Господом", - прокоментувала жінка 10-секундний ролик.

Церква та місцева влада поки що не виступили із заявою щодо інциденту. Однак, якщо пару знайдуть та притягнуть до відповідальності за ексгібіціонізм чи статеві акти, їм може загрожувати штраф у розмірі 530 000 колумбійських песо (понад 130 доларів США).

Церква Святої Варвари Ла-Месі / Фото: Jam Press Vid

Це сталося після того, як ще одну пару заскочили за зніманням секс-відео на вулиці біля аеропорту в Колумбії. Місцева поліція підтвердила, що їм відомо про відеозапис і зараз вони аналізують зображення, щоб ідентифікувати причетних до цього осіб.

Нагадаємо, жінка, яка "вийшла заміж за привида", розповіла, як розлучилася з ним під час обряду екзорцизму. Вона щаслива, що позбулася фантомного коханого.

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