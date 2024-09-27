Пара зайнялася сексом просто у салоні літака через декілька хвилин після зльоту (фото)

Збуджену пару зняли з рейсу авіакомпанії easyJet після того, як вона влаштувала сексуальні розваги просто у салоні літака.

Про це пише The Sun.

Магістратський суд Брістоля заслухав справу Бредлі Сміта та Антонії Салліван, обидва з Рондда-Синон-Таф, Вельс, які були затримані за розпусні дії невдовзі після зльоту. Повідомляється, що 22-річний Сміт і 20-річна Салліван прикривали коліна пальто, а Сміт вигукнув непристойну фразу.

Вони летіли до Брістоля з Тенеріфе, Іспанія, на місцях 16A і 16B близько 7-ї ранку, коли їхній вчинок побачили троє інших пасажирів, один із яких сидів на місці 16C.

Як повідомляє газета, про це заявила в магістратському суді Брістоля прокурорка Мері Дойл: "Через декілька хвилин свідок помітив, що пара переклала пальто на коліна Сміта, а під пальто простежувалися енергійні рухи рук".

Антонія Салліван / Фото: Facebook

Суд почув, як пасажир повідомив про інцидент екіпаж літака. "Свідок, який сидів поруч з ними, бачив, що відбувається, а мама і дочка-підліток, які сиділи позаду пари, також бачили, що відбувається", - продовжила прокурорка, зазначивши, що дівчинка сказала матері: "Я бачу його частини", - що стало причиною другої скарги.

Попри протести Салліван, яка стверджувала, що вона лише терла йому ногу, пару зняли з рейсу співробітники easyJet і поліція, підтвердили в авіакомпанії. У четвер, 26 вересня, пара визнала себе винною за одним пунктом звинувачення у порушенні громадської моралі.

Безробітного Сміта засудили до 300 годин громадських робіт, а доглядальницю Салліван – до 270 годин.

Антонія Салліван / Фото: Facebook

Їх обох також зобов'язали виплатити компенсацію в розмірі 100 фунтів стерлінгів кожному з трьох свідків.

Нагадаємо, пару заскочили за сексом на вершині гори. Хтивих коханців зняли на відео.

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