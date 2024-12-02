Пара знайшла 30-річну капсулу часу за каміном у новому будинку та розшукала її творця – фото

Як виявилося, автор залишив не один такий сюрприз.

Подружжя, яке робило ремонт у своєму новому будинку, було приголомшене, знайшовши за каміном капсулу часу 30-річної давнини.

Про це пише Daily Star.

Фей Пуллейн та Адам Браун знайшли дивний набір предметів, серед яких були старі монети, ключ та посвідчення особи на ім'я Майкла Вайтхеда, заховані в порожній коробці з-під сигарет Lambert and Butler.

Відкриття продовжилися, коли подружжя знайшло шматок дерева зі словами "час іде так швидко" та віком "26 з половиною", написаним над підписом Майкла.

Фей, яка відкрила капсулу часу разом із Адамом, сказала: "Мені сподобалося і я подумала, що це дуже захопливо. Це також дає відчуття, що в будинку живуть люди".

Фей Пуллейн та Адам Браун / Фото: SWNS

Неймовірним чином пара зв'язалася з місцевою газетою і змогла розшукати Майкла, який тепер відомий як Мік і досі живе в цьому районі.

Мік, який раніше був власником будинку, зізнався, що залишив записки і капсулу часу 30 років тому, в 1990-х, після того, як купив свій котедж. 57-річний чоловік прокоментував: "Я не можу повірити, що хтось знайшов її".

Капсула часу Майкла / Фото: SWNS

Мік, який керує власною будівельною фірмою, зустрівся з подружжям минулого тижня, щоб забрати свою капсулу часу.

"Кожен будівельник робить це, коли запечатує речі, щось на кшталт капсули часу", - сказав Мік.

Однак, попри те, що Мік ховав записки і "подарунки" в будинках інших людей, жоден із них не повернувся до нього. Він зазначив, що найекзотичнішою річчю, яку він сховав за каміном, була стара китайська ваза, яку власник більше не хотів. "Я сховав більше речей, ніж можу пригадати, - сказав Мік. Я чекатиму, коли все це з'явиться через 50 років".

Нагадаємо, мисливиця за скарбами знайшла в річці вікторіанську "капсулу часу". Нею виявилася 120-річна банка з огірками.

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