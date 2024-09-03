Пара знайшла моторошну маску у своєму підвалі та була шокована її історією – фото

Жінка поділилася знімком моторошної маски, яку вона знайшла в підвалі нового будинку свого хлопця, і була приголомшена, коли дізналася, для чого вона використовувалася.

Про це пише Mirror.

На Reddit вона опублікувала знімок знахідки. Це спонукало інших користувачів здогадуватися, чому вона там опинилася. "Я припускаю, що саме там він пересаджує шкіру своїм жертвам", - пожартував один користувач. Тим часом інший запитав: "Ви впевнені, що це не маска для фехтування? Може, стара, 70-х років?".

Обговорення набуло більш похмурого тону, коли жінка пояснила справжню історію маски. "Вона належала чоловікові, який жив тут до нього", - сказала вона. "Він захворів на рак і помер".

Протирадіаційна маска / Фото: reddit

До обговорення долучився променевий терапевт, який зазначив, що працює з такими протирадіаційними масками щодня. "Це для голови та шиї для лікування раку. Ви навіть бачите, що терапевтам довелося вирізати коло з маски, тому що у пацієнта, ймовірно, був порт, і маска тиснула на нього".

Друга людина поділилася своєю історією: "Мені просто сумно. У моєї бабусі було опромінення, і я почувалася так жахливо, коли вона пояснювала мені цей процес, і про те, що вона була прикута цією маскою. Побачивши, який це має вигляд насправді, я почуваюся ще гірше. Ненавиджу, що комусь доводиться через це проходити".

Протирадіаційна маска / Фото: reddit

Ще один користувач розповів про своє особисте випробування: "Мені було дуже страшно, коли я вперше її використав. Дійсно притискає тебе до землі! Усвідомлення того, що я можу нормально дихати, допомогло мені витримати це. Процеси були не такими вже й поганими. Коли процедури закінчилися, мені запропонували маску, але я відмовився. Я вже надивився на цю штуку!".

Експерти поділилися, що за виготовлення маски відповідає або технік з виготовлення форм, або рентгенолог у кімнаті для виготовлення форм у відділенні променевої терапії або під час планових КТ пацієнта.

"Процес виготовлення маски може дещо відрізнятися в різних лікарнях", - пояснили вони. "Найчастіше використовують спеціальний вид пластику, який нагрівають у теплій воді або духовці, щоб він став м'яким і податливим. Технік прикладає пластикову сітку до вашого обличчя так, щоб вона точно прилягала до нього. Це трохи схоже на теплу фланель, яку надягають на обличчя. Ви все ще можете легко дихати, оскільки пластик має багато отворів. Через декілька хвилин пластикова сітка стає твердою. Технік знімає маску. Після цього вона готова до використання".

Нагадаємо, лікар шокував КТ ніг і тазу людини, яка з'їла недосмажену свинину. Він продемонстрував жахливі наслідки.

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