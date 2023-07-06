Пара знімала секс-відео біля аеропорту на очах у приголомшених глядачів (фото)

У Колумбії очевидці помітили пару, яка займалася сексом на узбіччі дороги неподалік міжнародного аеропорту Палонегро.

Про це пише dailystar.co.uk.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як чолові та жінка займаються сексом поруч із білим Kia Picanto.

Також було помічено оператора, який ходив навколо них, щоб зняти пару великим планом.

Пара зайнялася сексом біля аеропорту / Фото: dailystar.co.uk

Однак нахабну парочку також зняв обурений місцевий житель, який планував поскаржитися владі.

"Я хочу подати публічну скаргу, щоб усі знали, чим займаються пари дорогою до аеропорту. Я думаю, вони знімають відео або щось таке. Зараз 11:30 ранку, і, попри те, що повз проїжджають машини, ці люди роблять свою справу. Це відбувається перед рестораном", - поскаржився він.

Пара зайнялася сексом біля аеропорту / Фото: dailystar.co.uk

Місцева поліція підтвердила, що їм відомо про відеозапис, і зараз вони аналізують зображення, щоб ідентифікувати причетних до цього осіб.

Влада також заявила, що за останні тижні надійшло декілька подібних скарг, і пообіцяли посилити поліцейське патрулювання в цьому районі.

Розслідування знятого матеріалу продовжується.

Нагадаємо, днями у Великій Британії хтива пара зайнялася оральним сексом просто посеред вокзалу. Їх також зняли на відео.

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