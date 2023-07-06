Пара знімала секс-відео біля аеропорту на очах у приголомшених глядачів (фото)

Інцидент стався у Колумбії.
У Колумбії очевидці помітили пару, яка займалася сексом на узбіччі дороги неподалік міжнародного аеропорту Палонегро.
Про це пише dailystar.co.uk.
На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як чолові та жінка займаються сексом поруч із білим Kia Picanto.
Також було помічено оператора, який ходив навколо них, щоб зняти пару великим планом.
Однак нахабну парочку також зняв обурений місцевий житель, який планував поскаржитися владі.
"Я хочу подати публічну скаргу, щоб усі знали, чим займаються пари дорогою до аеропорту. Я думаю, вони знімають відео або щось таке. Зараз 11:30 ранку, і, попри те, що повз проїжджають машини, ці люди роблять свою справу. Це відбувається перед рестораном", - поскаржився він.
Місцева поліція підтвердила, що їм відомо про відеозапис, і зараз вони аналізують зображення, щоб ідентифікувати причетних до цього осіб.
Влада також заявила, що за останні тижні надійшло декілька подібних скарг, і пообіцяли посилити поліцейське патрулювання в цьому районі.
Розслідування знятого матеріалу продовжується.
Нагадаємо, днями у Великій Британії хтива пара зайнялася оральним сексом просто посеред вокзалу. Їх також зняли на відео.
Читайте також: