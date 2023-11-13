Пара знову одружилася через 16 років після розлучення: історія їхнього кохання та фото

Жінка розповіла, як знову вийшла заміж за чоловіка через 16 років після розлучення з ним.

Про це повідомляє The Sun.

49-річна фітнес-тренерка Кара Мец зараз щасливо живе із 60-річним менеджером із роботи з клієнтами Ларрі. Але не все було так гладко для пари.

"Сидячи за столиком у ресторані, я зрозуміла, що шалено закохана в чоловіка, з яким була на першому побаченні, і по тому, як він дивився на мене, було ясно, що він відчуває те саме. Але ніхто більше не знав, що цей вродливий чоловік насправді був моїм колишнім чоловіком. Це був квітень 2018 року, і ми з Ларрі розлучилися 16 років тому. Але, усвідомивши, що ми все ще божеволіємо одне від одного, ми просто знову зійшлися", - розпочала свою розповідь вона.

Кара та Ларрі на першому весіллі / Фото: thesun.co.uk

Кара та Ларрі вперше зустрілися в спортзалі в лютому 1996 року, коли їй було 20. На 11 років старший незнайомець справив на неї велике враження. Ларрі був розлучений і виховував двох синів шести і десяти років: "Хоча я знала, що ще занадто молода, щоб стати мачухою, я була впевнена, що любитиму його хлопчиків так само сильно, як і він. Коли я зустріла Ларрі, я була "розбита", але він змусив мене почуватися особливою".

Через декілька місяців Кара завагітніла і в грудні 1997 року народила дочку. У серпні наступного року пара одружилася на очах у 100 їхніх друзів та родичів. У жовтні 1999 року у них народилася друга дочка.

"Мені було важко бути мамою та мачухою. Ларрі часто був відсутній у роботі, і дівчата погано спали. До того ж, хоча мені подобалося проводити з хлопчиками один вечір на тиждень і у вихідні, суботи та неділі я проводила, водячи їх на футбол та крикет. Вирішивши мати власний дохід, я почала шити сукні для танцювальних змагань ночами, але це мене втомлювало. Напруга почала проявлятися, і ми з Ларрі віддалилися одне від одного. У серпні 2001 року я вирішила, що з мене досить і хочу розірвати шлюб", - поділилася вона.

Кара / Фото: thesun.co.uk

Ларрі намагався налагодити стосунки, але Кара була налаштована рішуче. Вона забрала доньок і переїхала. Проте через декілька місяців жінка потай почала жалкувати про своє рішення. Втім, вона ніколи не говорила Ларрі про свої почуття.

"Я, як і раніше, дружила з його першою дружиною, і ми всі разом проводили Різдво та дні народження. Ми з Ларрі були дружні з партнерами одне одного. Але я завжди ревнувала, бачачи його з новою дівчиною разом. 2017 року вони розірвали стосунки, і я почала телефонути Ларрі. Я була самотня, і розмовляти з ним було так природно", - пригадала вона.

Потім, на початку 2018 року, Кара опинилася недалеко від будинку Ларрі по роботі. Жінка попросилася до колишнього переночувати, оскільки це була довга подорож.

"Було ясно, що в нас ще є хімія, і тієї ночі ми поцілувалися. 16-річної різниці начебто й не було. Ми зрозуміли, що ще закохані, і Ларрі сказав, що ніколи не припиняв думати про мене. Ми визнали свої попередні помилки, усвідомивши, що намагалися зам'яти проблеми під килим. Через декілька місяців ми розповіли дівчаткам, які, ніколи не бачачи нас парою, вважали це дивним! Але невдовзі вони до цього звикли. Сини Ларрі теж були щасливі", - поділилася вона.

Кара та Ларрі з дітьми / Фото: thesun.co.uk

У вересні 2021 року пара знову одружилася. На весілля, яке відсвяткували у наметі у саду пари, прийшло 40 друзів та родичів.

Кара запевнила, що не жалкує про роки, які вони з коханим провели в розлуці, тому що це зробило її сильнішою. Щоправда, вона шкодує, що разом з чоловіком не виховувала їхніх доньок.

Кара та Ларрі на другому весіллі / Фото: thesun.co.uk

"Це змусило нас цінувати одне одного, і я така вдячна, що отримала другий шанс із коханням всього мого життя", - додала вона.

Нагадаємо, чоловік зраджував дружину із тещею. Жінка розповіла про таємний роман коханого з мамою.

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